Guasto a un treno sulla Roma-Velletri: corse cancellate e ritardi di oltre un’ora Martedì di passione per i pendolari che dai Castelli Romani sono diretti nella Capitale. Un treno guasto lungo la linea ferroviaria Roma-Velletri ha provocato ritardi di oltre un’ora e corse cancellate.

A cura di Alessia Rabbai

Treni in ritardo di oltre un'ora e corse cancellate lungo la linea ferroviaria Fl4 Roma-Velletri. I disagi si sono registrati dalla mattinata di oggi, martedì 4 ottobre, a causa di un guasto a un treno, come spiega Astral Infobobilità su Twitter "di altra impresa ferroviaria", che si è verificato tra Capannelle e Ciampino, nella periferia Sud della Capitale. nel corso della mattinata poi il disservizio è stato risolto e la circolazione è tornata progressivamente alla normalità lungo l'intera tratta con residui ritardi.

Ritardi fino a 75 minuti sulla Roma-Velletri

I disagi alla circolazione ferroviaria sono iniziati intorno alle ore 8.30. Trenitalia Gruppo ferrovie dello Stato italiane ha spiegato che per risolvere il disservizio è stato necessario l'intervento del locomotore di soccorso, per rimuovere il convoglio e per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario. Trenitalia ha inoltre informato i viaggiatori che "i treniregionali possono registrare un tempo di percorrenza fino a 75 minuti e subire cancellazioni o limitazioni nel percorso".