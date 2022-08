Guardia Svizzera sviene durante l’udienza generale del Papa: la lettura riprende poco dopo (video) È accaduto questa mattina durate l’udienza generale di Papa Francesco in Vaticano: la guardia è stata immediatamente soccorsa. Poco dopo è ripreso l’intervento.

A cura di Beatrice Tominic

Screen dal video dello svenimento, in diretta su Vatican Media.

Si è tenuta questa mattina l'udienza generale del Papa. L'incontro è stato organizzato nell'Aula Paolo VI, anche conosciuta come Sala Nervi, in Città del Vaticano. L'auditorium, gremito di fedeli giunti appositamente per l'occasione, si trova fra l'Italia e lo Stato del Vaticano, in piazza del Sant'Uffizio. Nel corso di questa mattina Papa Francesco è intervenuto, seduto di fronte ad una folta comunità di fedeli. Mentre si svolgeva la catechesi in lingua portoghese, però, una delle Guardie Svizzere che affiancano Papa Francesco, all'improvviso si è sentita poco bene ed è svenuta.

Il video dello svenimento

La Guardia Svizzera che è svenuta si trovava esattamente dietro al microfono delle letture e, per questa ragione, come si vede dal video, lo svenimento è stato ripreso totalmente dalla telecamera. Il ragazzo all'improvviso si è piegato su se stesso ed è caduto per terra, alle spalle del fedele che stava procedendo con la lettura della catechesi in portoghese. In pochi attimi, accortosi di quanto accaduto, l‘uomo ha smesso di leggere e si è allontanato per favorire i soccorsi.

Per qualche secondo, per permettere alla Guardia Svizzera di essere portata fuori dalle riprese ed essere soccorsa in breve tempo, le immagini della diretta si sono spostate altrove ed è stato inquadrato il pubblico di fedeli che riempiva la sala. Poco meno di un minuto dopo, però, l'udienza è ricominciata: nel frattempo, per riempire il silenzio che era calato nell'auditorium, è partito un applauso da parte delle persone che stavano assistendo all'udienza papale di questa mattina.

Bimbo si avvicina al Papa e lui gli regala un rosario

Una volta ripresa l'udienza dopo lo svenimento della Guardia Svizzera, però, non sono finite le sorprese. All'improvviso, un bimbo di quattro anni si è avvicinato al Papa, raggiungendolo nella sua postazione dove è rimasto fino alla fine dell'udienza.

Papa Francesco allora gli ha regalato un rosario: per lui il piccolo è stato un esempio brillante del dialogo intergenerazionale di cui ha parlato nella catechesi del giorno.