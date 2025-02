video suggerito

Guardia giurata trova un gruppo di ladri nella casa del vicino e spara: uno è gravissimo Mentre tornava a casa sulla via Cassia, a Roma, una guardia giurata ha sorpreso un gruppo di ladri che cercava di entrare nell'appartamento del vicino e ha esploso alcuni colpi di pistola contro di loro. Uno è rimasto gravemente ferito alla testa ed è in pericolo di vita.

Foto di Gabriel Bernard per Fanpage.it

Una guardia giurata ha sparato a un gruppo di ladri che stava cercando di entrare all'interno dell'appartamento di un vicino di casa sulla via Cassia, a Roma. Uno di loro è rimasto ferito alla testa ed è stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale San Filippo Neri, dove si trova ora ricoverato in pericolo di vita.

Tutto sarebbe avvenuto poco prima delle 19:00 di oggi, giovedì 6 febbraio. Stando alle prime ricostruzioni, la guardia giurata stava rientrando nel suo stabile, all'altezza del civico 1001 di via Cassia, quando ha sentito alcuni rumori provenire dall'appartamento accanto. Andato a controllare, ha colto alcuni ladri mentre cercavano di scassinare l'abitazione dei vicini di casa. Li ha quindi fronteggiati, anche sparando alcuni colpi di pistola contro di loro. Uno di questi è rimasto gravemente ferito alla testa mentre gli altri si sono dati alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi: un'ambulanza del 118 ha trasportato il ferito all'ospedale San Filippo Neri. L'uomo si troverebbe ora in condizioni gravissime e sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'accaduto sono arrivati anche i Carabinieri della compagnia Trionfale di Roma, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a chiarire la dinamica di ciò che è successo e le responsabilità delle persone coinvolte. Le indagini accerteranno, nello specifico, se sia trattato di un eccesso di legittima difesa.