Il messaggio di Gualtieri a Meloni: “Mi aspetto e chiederò al nuovo governo sostegno per Roma” “Mi aspetto attenzione a Roma da parte del governo e noi la chiederemo”, ha dichiarato il sindaco di Roma.

A cura di Enrico Tata

"Io come sindaco ho il dovere di dialogare con tutte le istituzioni e mi aspetto che il nuovo governa prosegua il lavoro fatto da quelli precedenti, un lavoro di sostegno e supporto a Roma sulle principali questioni: il trasporto pubblico, il caro energia, gli investimenti, il Giubileo, il Pnrr e l'Expo", ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Un messaggio diretto a Giorgia Meloni, leader del centrodestra e possibile nuova presidente del Consiglio. "Da parte mia, come sindaco, ci sarà un rapporto corretto e istituzionale con il nuovo governo. Come esponente politico naturalmente parteciperò all'azione di opposizione del mio partito. Ma sono due cose diverse. Mi aspetto attenzione a Roma da parte del governo e noi la chiederemo", ha aggiunto il primo cittadino.

Gualtieri: "Sconfitta pesante per il Partito democratico"

Il primo cittadino ha parlato anche del risultato del Partito democratico alle elezioni del 25 settembre. Lo ha definito una "sconfitta pesante" per il suo partito e per la coalizione di centrosinistra. Questo, ha aggiunto, "deve imporci di lavorare anche a Roma con maggiore impegno per il nostro programma, per il nostro piano di trasformazione della città e per il nostro rapporto con i cittadini. Naturalmente dobbiamo impegnarci in una opposizione dura e seria a difesa degli interessi del Paese e delle persone più deboli, ma anche per rilanciare una proposta politica adeguata e candidarci a vincere le elezioni".

Il Pd capitolino: "Risultato Roma conferma una crescita"

I consiglieri del Partito democratico in Campidoglio hanno diffuso una nota in cui parlano di un "Pd in crescita" nella Capitale. "Anche nel leggere i risultati elettorali ci vogliono capacità e buon senso: riconosciamo la vittoria di Fratelli d'Italia a livello nazionale e questo non si può tradurre in una debacle per la città di Roma. I colleghi del centrodestra in Campidoglio dovrebbero ricordare che meno di un anno fa le romane e i romani hanno scelto il sindaco Gualtieri. Oltretutto i risultati elettorali della Capitale confermano un Pd in crescita, che passa dal 16.4% delle elezioni comunali del 2021 al 21.7%. Risultati incoraggianti al di sopra della media nazionale, che dimostrano proprio la generosità e il sostegno della città a questa Amministrazione e al Sindaco Gualtieri come amministratore e politico. Pur comprendendo lo smarrimento generale a livello nazionale, questi segnali positivi su Roma ci spingono ad andare avanti con fiducia per fare meglio e di più", il testo della nota.