Gualtieri incontra Meloni sul problema dei rifiuti: obiettivo Roma pulita per Expo e Giubileo Un incontro per far sì che Roma si presenti ai suoi due grandi eventi pulita ed organizzata: la riunione fra Roberto Gualtieri e Giorgia Meloni in vista di Giubileo 2025 e Expo 2030.

A cura di Beatrice Tominic

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si sono incontrati ieri, martedì 27 giugno 2023, per discutere sul futuro della città di Roma e dei grandi eventi nei prossimi anni, a partire dal Giubileo 2025 e dall'Expo 2030. Al centro della discussione, i fondi del PNRR, Piano nazionale di ripresa e resilienza e l'emergenza rifiuti a Roma. L'obiettivo dell'incontro era quello di fare un punto sulle diverse questioni che la città deve affrontare in vista dei grandi eventi dei prossimi anni, senza dimenticare la presenza di turisti, ricca a prescindere da questi eventi.

Attenzione dunque a settori come i trasporti, dove risulta centrale il tema della metro C e i rifiuti, che in questi ultimi giorni stanno creando una nuova emergenza, anche a causa della mancanza di mezzi: basti pensare che, come poi ha spiegato Gualtieri ad Agorà, Ama sta affittando 40 camion per continuare a svolgere i suoi regolari servizi.

Gualtieri incontra Meloni: "Ha manifestato interesse politico"

Quello di ieri è stato giudicato come un "incontro positivo e operativo, volto a individuare soluzioni pragmatiche per le questioni di Roma Capitale". Il sindaco Gualtieri, inoltre, a margine ha auspicato che l'interlocuzione positiva possa presto tradursi in operazioni pratiche sui singoli temi trattati: "Meloni ha manifestato l'interesse politico e la volontà del governo di riprendere questo cammino e di affrontarlo nel quadro generale delle riforme avendo a mente la questione di Roma – ha detto Gualtieri – È bene che si facciano riforme significative, ma non si possono rinviare i problemi che possono essere risolti non appena si presentano. Abbiamo scadenze importanti".

Non solo rifiuti: investimento anche in scuole e case popolari

All'emergenza rifiuti, però, continua ad affiancarsi quella abitativa. Come specificato nel corso della riunione, nei prossimi mesi sono previsti investimenti anche per le scuole e gli alloggi popolati: "Abbiamo manifestato la nostra disponibilità: non abbiamo chiesto soldi in modo generico. Nella nostra discussione c'è stata molta serietà, attenzione e concretezza", ha aggiunto Gualtieri a proposito degli investimenti con il PNRR. Fra questi, anche la messa a terra di 300 milioni per l'efficientamento energetico di 60 licei della Città metropolitana e altri 300 milioni per la manutenzione straordinaria dell'edilizia residenziale pubblica.

"Sullo sfondo – ha poi concluso il sindaco – C'è il tema generale dell‘ordinamento di Roma Capitale, il cui percorso era stato avviato".