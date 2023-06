Emergenza rifiuti, metà flotta di camion Ama fuori uso. Gualtieri: “Ne abbiamo affittati 40” Metà flotta Atac fuori uso: affittati più di 40 camion per garantire il servizio di raccolta rifiuti a Roma. E l’assenteismo raggiunge il 17% nel weekend.

A cura di Beatrice Tominic

Il ritardo nella raccolta dei rifiuti in alcune parti di Roma dipende dalla mancanza di camion. A rivelarlo il sindaco della capitale Roberto Gualtieri ospite ad Agorà, su Rai Tre. "È successa una cosa molto semplice: il processo di efficientamento, e in questo caso sono anche state scoperte delle truffe, nei sistemi di manutenzione della flotta, che è vecchia, ha portato a un rallentamento delle manutenzioni, mentre il Tar ci ha annullato la gara del 2019 per l'acquisto di nuovi mezzi", ha spiegato come motivazione dei ritardi del ritiro della spazzatura soprattutto in alcune parti della capitale.

"Ci sono problemi perché non ci sono abbastanza mezzi, così stiamo affittando i camion: i primi due sono arrivati, ne stiamo aspettando 40 – ha precisato prima di aggiungere che, per porre rimedio, è pronto ad utilizzare anche i suoi poteri commissariali – È frustrante vedere annullata una gara del 2019: sono stati annullati anche i lotti dove non erano stati presentati ricorsi. Solo in Italia succedono queste cose".

Il 50% dei camion è fuori uso: l'avviso per noleggio di Ama

La società municipalizzata che a Roma si occupa della raccolta e della gestione dei rifiuti, Ama è costretta ad affittare i camion: si stima, infatti, che sia rimasta in servizio soltanto metà della sua flotta dopo lo stop del Tar alla gara per l’acquisto di 150 compattatori. Questa situazione, insieme alla mancanza di olio motore e olio refrigerante, sta creando ritardi nella raccolta dei rifiuti per le vie di Roma che, con il caldo, rendono l'aria sempre più irrespirabile, una situazione indecorosa in molte vie romane che, oltre a vedere cumuli di buste della spazzatura, devono fare i conti con il cattivo odore.

Leggi anche Incendio a Tor Bella Monaca: a fuoco un camion Ama

Alla ricerca di nuovi mezzi da utilizzare per la raccolta di rifiuti, Ama ha pubblicato un avviso rivolto agli imprenditori che vogliono noleggiare diversi tipi di camion. Nella comunicazione, la società specifica che la manutenzione è garantita e non occorre che sia presente anche un conducente.

I quaranta camion di cui ha parlato Gualtieri sarebbero stati trovati proprio grazie alle risposte arrivate a questo annuncio. Due sarebbero già arrivati, gli altri invece sono attesi nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da la Repubblica, nei prossimi due giorni, nel frattempo, si prevede la pulizia approfondita di alcuni quartieri in seguito alle lamentele giunte dai cittadini, soprattutto nel quinto, nel sesto e nel settimo municipio.

Assenteismo al 70% nel weekend

Per evitare che le strade vengano invase dalla spazzatura, servirebbe almeno il 65% della flotta Atac in attività: per il momento si aspetta con ansia agosto quando, con la diminuzione delle persone in città, si spera in un naturale calo della produzione di rifiuti che, soprattutto per quanto riguarda gli scarti organici, attraendo insetti e microbi, inizia ad allarmare i medici. Inoltre, però, è necessario garantire una riorganizzazione del modello gestionale e dei dipendenti, assicurando maggiori assunzioni. Il 3 luglio si chiuderanno le candidature per individuare il nuovo responsabile ufficio stampa e media, ma nel frattempo si cercano anche altri profili. Nel frattempo, però, la municipalizzata deve fare i conti con gli impiegati già assunti, ma non al lavoro: nel fine settimana in Ama l'assenteismo è al 17%, soprattutto per malattia e permessi 104.