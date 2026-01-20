Gualtieri e Salvini a Tor Bella Monaca nel cantiere Pnrr, il sindaco: “Qui 32 nuove case popolari”

Il sindaco di Roma e il ministro dei Trasporti hanno visitato il cantiere Pnrr del complesso R5 di via dell’Archeologia. Entrambi chiedono più forze dell’ordine.

Matteo Salvini e Roberto Gualtieri (Lapresse)

Sopralluogo con ospite questa mattina per il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri nel cantiere Pnrr per la riqualificazione delle case popolari del comparto R5 a Tor Bella Monaca. Insieme al primo cittadino e all'assessore alle Periferie, al Pnrr e all'attuazione dei Progetti Pinqua, Pino Battaglia, c'era il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini.

La visita ha provocato anche alcune contestazioni da parte di residenti che hanno accusato le istituzioni di "fare la passeggiata" e lamentando le condizioni degli appartamenti di edilizia popolare fra umidità, ascensori e riscaldamenti non funzionanti e infiltrazioni.

Gualtieri: "Una nuova torre residenziale da 32 alloggi"

"Qui abbiamo in corso un intervento integrato di rigenerazione urbana che prevede nuove abitazioni e progetti sociali", ha spiegato il sindaco Gualtieri. L'intervento si basa, in particolare, su risorse del Pinqua, il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare finanziato con fondi del Pnrr.

Oltre alla riqualificazione del complesso R5, uno dei "ferri di cavallo" di case popolari di via dell'Archeologia, nella zona sorgerà anche una nuova costruzione. "Nella Corte Centrale stiamo realizzando una torre residenziale per 32 nuovi alloggi Erp", aggiunge Gualtieri. "I lavori sono iniziati circa un anno fa e procedono a tempi record, in linea con il cronoprogramma. Siamo a oltre il 75% del totale".

Foto da Roma Capitale

Restauro, nuovi alloggi ma anche servizi

L'intero progetto, del valore di oltre 130 milioni di euro, prevede la nuova torre che accoglierà circa cento persone e la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico dell'R5. Verrà realizzato il cappotto termico, rifatto il lastrico solare e sostituiti tutti gli infissi. Inoltre, verranno rifatti il piano terra e il primo piano di tutti i fabbricati di via dell’Archeologia.

Saranno, inoltre, realizzati alcuni spazi dove allestire servizi sociali ed educativi per il quartiere: un centro di odontoiatria sociale, uno sportello psicologico (che apriranno entro il 2026), una ludoteca, un centro di attività per persone con disabilità lieve o a rischio di emarginazione sociale, un portierato sociale, una palestra e due sedi per la comunità di Sant'Egidio.

Salvini: "Appartamenti a forze dell'ordine per evitare problemi"

Il sopralluogo ha visto la partecipazione del vicepremier Matteo Salvini che ha dichiarato di aver parlato con il sindaco per l'affidamento di alcuni degli appartamenti che verranno realizzati a delle categorie speciali: "forze dell'ordine, polizia di stato, polizia penitenziaria, genitori separati. Questo per avere un mix ed evitare che tra sei mesi ci ritroviamo a parlare di problemi e non di bellezza".

Salvini ha anche parlato a proposito della questione della sicurezza in un territorio difficile come quello di Tor Bella Monaca: "Questa è una delle principali piazze di spaccio. Occorre un intervento delle forze dell'ordine per rendere tranquilla la vita ai residenti per bene che sono tanti". Tema su cui è intervenuto anche Gualtieri, facendo un appello per maggiori finanziamenti alle forze dell'ordine così da poter garantire più presidi notturni.