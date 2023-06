Gualtieri dice che il termovalorizzatore di Roma sarà il più avanzato al mondo I tecnici hanno esaminato la proposta di Acea sul termovalorizzatore di Roma. “La relazione è positiva: dal punto di vista tecnico sarà un impianto all’avanguardia, oltre i migliori livelli esistenti”, ha spiegato il sindaco Roberto Gualtieri.

A cura di Enrico Tata

Il termovalorizzatore di Roma, promette il sindaco Gualtieri, sarà un impianto all'avanguardia, forse l'impianto più avanzato al mondo. "Ho potuto, secondo i tempi e le procedure, ricevere la relazione preparata dai tecnici che hanno esaminato la proposta di Acea. La relazione è positiva: dal punto di vista tecnico sarà un impianto all'avanguardia, oltre i migliori livelli esistenti", ha detto il primo cittadino nel corso di un'intervista rilasciata a TgCom24.

Acea, ricordiamo, ha presentato una manifestazione di interesse per la realizzazione dell'opera. Ad agosto, dice Gualtieri, il progetto verrà messo a gara. "Roma avrà il suo impianto per trasformare i rifiuti in energia e non mandarli in giro per l'Europa. Sulla raccolta dei rifiuti si sta lavorando, con alti e bassi. Ma spesso questi bassi sono legati proprio agli sforzi di modernizzazione dell'azienda, che richiedono di trasformare metodi e procedure. Il miglioramento del servizio è stato registrato, sebbene sia al di sotto di quello che vogliamo. Negli ultimi giorni ci sono state criticità superiori a quanto ci aspettavamo, e stiamo lavorando con l'azienda per capire il perché: una prima risposta è legata alla manutenzione dei mezzi. Dove c'è la modernizzazione della catena, il cambiamento produce criticità", ha ammesso Gualtieri.

Per il sindaco Roma riuscirà ad aumentare la raccolta differenziata e dd arrivare a zero discariche, "il caso più avanzato d'Europa. Meglio la valorizzazione energetica della discarica e meglio la valorizzazione energetica vicina che lontana, perché se io la termovalorizzazione la faccio ad Amsterdam la Co2 è la stessa, e in più ci sono le emissioni del trasporto. Queste sono cose elementari, sono state comprese da tutti, ed è per questo che il termovalorizzatore riscuote un largo consenso. Noi inoltre con la tecnologia di cattura della Co2 che abbiamo voluto andiamo alla neutralità. Anche le ceneri saranno riciclate per fare materiale da costruzione, quindi sarà la circolarità totale del riciclo. Sarà probabilmente l'impianto meno inquinante d'Europa".

Il sindaco ha aggiunto che la scelta del luogo dove sarà costruito l'impianto, Santa Palomba, estrema periferia Sud di Roma, è dovuta al fatto che si tratta di un'area industriale in cui arriva la ferrovia. "Gualtieri dimentica di sottolineare nel suo comunicato è l'impatto che questo Termovalorizzatore avrà su un territorio già sofferente come Santa Palomba! Le ripercussioni che ci saranno sul traffico cittadino e qualsiasi altro tipo di cambiamento che la struttura porterà agli abitanti di Pomezia e dintorni, infatti, vanno valutate con i documenti alla mano, in concerto con il territorio coinvolto. Come Comune di Pomezia ci riserviamo di valutare e decidere, e se necessario, "alzeremo le barricate", perché qualcuno sta decidendo per noi sul nostro futuro, sulla nostra salute, sulla salute dei nostri figli", ha risposto Veronica Felici, sindaca di Pomezia, comune al confine con Santa Palomba.