Gualtieri chiama la donna stuprata nel sottopasso a Porta Pia: “Non ci volteremo dall’altra parte” Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha chiamato la donna violentata da un 39enne nel sottopasso di Porta Pia. “Le ho voluto comunicare come la sua denuncia ci abbia colpito profondamente e ci investa di responsabilità”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha chiamato la donna stuprata a Roma, nel sottopasso di Porta Pia. "Dopo aver letto l'agghiacciante intervista pubblicata dal Messaggero, ho voluto chiamare personalmente la donna che ha subito all'alba di lunedì una duplice e mostruosa violenza. La violenza maschile dell'aggressione e degli abusi nel sottopassaggio di Porta Pia; e poi quella atroce dell'indifferenza nella quale sono cadute le sue ripetute richieste di aiuto", ha dichiarato il primo cittadino.

La donna è stata aggredita da un uomo senza fissa dimora a Porta Pia, mentre stava andando alla stazione Termini per prendere un autobus che l'avrebbe portata a casa. L'ha sorpresa alle spalle e l'ha trascinata nel sottopasso che si trova nei pressi dell'attraversamento pedonale su Corso d'Italia e ha abusato di lei. Nonostante le grida di aiuto della donna, nessuno si è fermato. Una volta riuscita a fuggire si è precipitata in strada, con il volto tumefatto e addosso le ferite riportate nella colluttazione: nessuna macchina si è fermata a prestare soccorso. Solo dopo venti minuti una donna che stava andando al lavoro l'ha aiutata, chiamando il 112 e facendo intervenire un'ambulanza.

Gualtieri, nel parlare con la donna aggredita, le ha manifestato "tutta la nostra piena disponibilità nella ricerca di supporto dopo il trauma vissuto e a garantirle il diretto interessamento dell'assessora Lucarelli per assicurarle ogni forma di assistenza. Le ho voluto comunicare come la sua denuncia ci abbia colpito profondamente e ci investa di responsabilità". Il sindaco ha poi espresso la "ferma volontà di eliminare nella nostra città zone d'ombra e di degrado dove possano verificarsi episodi come quello che ha subito a Porta Pia e anche l'impegno a rafforzare ancora la rete dei servizi antiviolenza".