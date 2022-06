Gualtieri blocca la proposta del VI Municipio d’intitolare un giardino al camerata Almirante Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha bloccato la proposta del VI Municipio d’intitolare un giardino al camerata Giorgio Almirante.

A cura di Alessia Rabbai

"Crediamo che sia inopportuno che venga intitolato un giardino a Giorgio Almirante". Sono le parole del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che venerdì 3 giugno ha commentato la decisione del presidente del centrodestra del VI Municipio Nicola Franco di dedicare un'area al camerata. "Il Municipio VI non ha deciso d'intitolare un giardino ad Almirante – ha spiegato Gualtieri – Ha solo proposto. Ma poi decide il Comune, al quale spetta esprimersi in merito alla toponomastica". Queste le dichiarazioni del sindaco durante un incontro con i cittadini, al quale ha partecipato alla libreria Le Torri di Tor Bella Monaca. Oltre ad Almirante il VI Municipio vorrebbe intitolare aree urbane che ricadono all'interno del territorio di competenza, giardini o strade, ad altri personaggi, come Teodoro Buontempo, Pina Cocci o Pietro Paolo Giuliano e installare delle pietre d'inciampo.

Il presidente Franco: "Intitoliamo un giardino ad Almirante"



Il presidente del Municipio VI di Roma Nicola Franco ha spiegato la sua proposta, quella di voler intitolare un'area ad Almirante, un giardino che si trova proprio a Tor Bella Monaca. L'idea della maggioranza del Municipio VI è stata approvata. Un'iniziativa che nasce dalla delibera comunale con l'assegnazione ai municipi di aree verdi fino a 20mila metri quadrati. "Vogliamo essere promotori di una pacificazione nazionale che azzeri le polemiche a cui la sinistra per decenni ci ha abituati – spiega ad Adnkronos Franco – Partiamo da un personaggio storico, come Giorgio Almirante, che ha già moltissime vie intitolate in tutta Italia, tranne a Roma. Adesso, la sinistra capitolina grida allo scandalo per questa proposta di intitolargli un giardino. È un chiaro sintomo che l’Italia ha bisogno di una pacificazione nazionale, che faccia i conti con la propria storia e ricacci indietro i fantasmi del passato".