Gualtieri al lavoro per non dire addio al concertone di Capodanno al Circo Massimo

A cura di Enrico Tata

Il sindaco Gualtieri è al lavoro per salvare il concertone di Capodanno al Circo Massimo. Lo scorso anno Virginia Raggi organizzò uno spettacolo senza pubblico trasmesso in streaming a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19. La speranza per la notte del primo gennaio 2022 è che l'aumento dei contagi (e il possibile ingresso del Lazio in zona gialla intorno a Natale) non imponga la cancellazione dell'evento clou del programma di festeggiamenti di Roma Capitale per cause di forza maggiore. L'amministrazione capitolina sta pensando di organizzare un evento anche solo con posti a sedere all'interno della spianata del Circo Massimo. È evidente, tuttavia, che se i posti autorizzati dalla prefettura saranno pochi rispetto alle dimensioni dell'immenso ovale, il sindaco dovrà valutare lo spostamento dello spettacolo in una location più raccolta. Piazza del Popolo e le Terme di Caracalla, le due alternative più probabili.

Il concertone di Capodanno al Circo Massimo in dubbio: si farà oppure no?

Per ora, comunque, il concertone del Circo Massimo resta confermato in attesa di capire come evolverà la pandemia da coronavirus anche in virtù delle nuove misure introdotte dal governo. Per l'accesso all'evento di Capodanno verrà chiesto a ogni cittadino di esibire il ‘super green pass' che, ricordiamo, viene concesso soltanto a chi è vaccinato con doppia dose. Per entrare ai concerti il tampone negativo, infatti, non è più ammesso. Per quanto riguarda gli ospiti, ancora c'è molto da lavorare, anche in considerazione del fatto che probabilmente gli artisti verranno contattati e verrà fatta loro una proposta ufficiale soltanto quando l'evento verrà confermato al cento per cento. Questi giorni, infatti, saranno decisivi per capire se le nuove misure del governo e l'aumento delle terze dosi di vaccinazioni avranno l'effetto sperato di ridurre i contagi da Covid e, soprattutto, le ospedalizzazioni. Il tasso di posti letto occupati nelle terapie intensive e nei reparti ordinari, infatti, è molto vicino alla soglia critica decisa dall'esecutivo per il passaggio in zona gialla.