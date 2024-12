Guai per lo stadio della Roma, la procura indaga sul bosco di Pietralata che vi abbiamo mostrato

video suggerito

A cura di Enrico Tata

La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine sul nuovo stadio della Roma di Pietralata. Il reato ipotizzato è quello di falso. I pm stanno verificando in particolare la presenza del ‘misterioso bosco', di cui vi abbiamo mostrato le immagini dall'alto.

Il ‘misterioso' bosco di Pietralata

I comitati hanno presentato un esposto con documenti ufficiali a corredo, che dimostrerebbero la presenza ufficiale di un bosco. In particolare si fa riferimento a una variante al Piano Particolareggiato approvato nel 2012 che farebbe riferimento proprio a un ‘bosco di Pietralata'. In più i Comitati per il No allo Stadio hanno presentato il parere di un agronomo che "certifica" la presenza di un'area verde da tutelare. In particolare si tratterebbe di un bosco a ‘Laurus nobilis' (alloro), "principalmente su pendii e scarpate" e una macchia "chiusa dominata da Ligustrum lucidum W.T.Aiton” (lingustro). Ricordiamo, tuttavia, che questo bosco non è menzionato nel Piano territoriale paesaggistico regionale della Regione Lazio. Spetterà ai pm dirimere la questione. Quei terreni possono essere edificati? Oppure, al contrario, esiste un bosco da tutelare?

I 5 Stelle coi comitati: "Bosco più importante dello stadio"

“Bastava andare al bosco di Pietralata per rendersi conto che esiste appunto un bosco nel luogo in cui il sindaco Gualtieri vorrebbe costruire lo stadio della Roma. Bastava andarci, o anche solo leggere i documenti del Comune: io l’ho fatto, mentre lui non ha voluto prendere atto dell’evidenza”, ha dichiarato l'europarlamentare dei 5 Stelle, Dario Tamburrano, che ha effettuato un sopralluogo sul posto.

L'assessorato all'Urbanistica: "Piena correttezza nostro lavoro"

L'assessorato all'Urbanistica di Roma Capitale ha ribadito in una nota, "ancora una volta, la piena correttezza del lavoro svolto dagli uffici". Il Campidoglio, inoltre "smentisce l'esistenza di atti amministrativi del passato nei quali sia riportata la presenza di aree boschive vincolate dove è prevista la realizzazione" dello stadio.

Stadio della Roma, attesa per il progetto definitivo

La società giallorossa aveva promesso di presentare il progetto definitivo del nuovo impianto di Pietralata tra fine 2024 e inizio 2025. Dopo che il Campidoglio avrà ricevuto i documenti, l'iter continuerà con l'avvio della Conferenza dei servizi decisoria. Dopo l'ok definitivo, si potrà passare all'apertura dei cantieri. L'intenzione e l'auspicio della Roma e del Campidoglio era quello La Procura indaga sul nuovo stadio della Roma a Pietralata per un presunto falso. Controversie sul "bosco" contestato. Intanto, la Lazio avanza sul progetto Flaminio.di inaugurare lo stadio della Roma nel 2027, nell'anno del centenario della nascita della società giallorossa. Un impegno che al momento sembra molto difficile da realizzare.

Intanto la Lazio fa passi avanti sullo stadio Flaminio

Intanto la Lazio sta facendo passi in avanti sullo stadio Flaminio. Il presidente Lotito ha infatti presentato nei giorni scorsi al sindaco Gualtieri un progetto di riqualificazione dello storico impianto romano. La Roma Nuoto, tuttavia, ha già presentato un progetto per dare nuova vita al Flaminio e domani è previsto il primo parere in merito della Conferenza dei servizi preliminare.