Gruppi di tifosi in strada in via di Trigoria, in vista della partita di serie A Lazio-Roma che si disputerà a partire dalle ore 20.45 di stasera, venerdì 15 gennaio in uno Stadio Olimpico a porte chiuse, per l'emergenza coronavirus. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del IX Gruppo Eur hanno chiuso temporaneamente la strada all'altezza di via Guglielmo Guasta, in direzione piazzale Dino Viola. Sono decine le pattuglie dei vigili urbani in strada, un presidio che serve a monitorare la situazione in città in occasione del derby, per scongiurare la presenza di persone in strada senza valido motivo e disordini legati alle rivali tifoserie. Le pattuglie e motociclisti del Gpit scorteranno il pullman a bordo del quale viaggiano i giocatori As Roma. Da quanto si apprende al momento le forze di polizia impiegate sul territorio in altre località che potrebbero essere oggetto di raduni, non registrano particolari criticità.

Il derby Lazio-Roma di stasera, 15 gennaio

Le pattuglie delle forze dell'ordine sono schierate in strada in vista del derby Lazio-Roma di stasera, in apertura del weekend calcistico, con la prima gara del 18° turno della serie A 2020/2021. Competizione sportiva che vede i giallorossi scendere in campo terzi in classifica e i biancocelesti che dovranno recuperare posizioni guardando all'Europa. Il derby è trasmesso sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite) e Sky Sport HD (251 del digitale terrestre). Il derby della Capitale potrà essere seguito anche in diretta streaming con l'app di Sky-Go, sia su dispositivi abituali fissi (pc) oppure mobili (smartphone, notebook e tablet); oppure con Now Tv, servizio di streaming live e on-demand della piattaforma tv satellitare.