Grosso albero cade per forti raffiche di vento in piazza dei Navigatori a Tor Marancia

Paura in piazza dei Navigatori a Tor Marancia, dove un albero, un grosso pino, è caduto. Fortunatamente non ci sono stati feriti, la pianta è stata rimossa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

L'albero caduto in piazza dei Navigatori a Tor Marancia (Foto di Meteo Lazio)

Un grosso albero è caduto in Piazza dei Navigatori in zona Tor Marancia a Roma. Si tratta di un pino, precipitato nella piazza con fusto e chioma, forse abbattuto dalle forti raffiche di vento. L'episodio è accaduto nella mattinata presto di oggi, mercoledì 20 novembre, giornata di allerta meteo gialla, nella piazza che si trova nella periferia Sud Est della Capitale. Momenti di paura tra i passanti, che hanno visto la pianta schiantarsi letteralmente al suolo. Il fatto è una tragedia sfiorata, ma fortunatamente non ci sono stati né morti, né feriti. Da stamattina e per le successive 24 ore si attendono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, e forti raffiche di vento.

I residenti hanno udito un forte tonfo

Nel momento in cui la pianta è caduta nella piazza sottostante non passava nessuno. I residenti verso le ore 7 hanno udito un forte tonfo e hanno guardato verso la piazza, da dove il rumore proveniva, chiedendosi cosa fosse successo. In un primo momento si è pensato che la pianta avesse travolto qualcuno, fortunatamente non è stato così.

Vigili sul posto per la viabilità, la pianta rimossa

La piazza al momento dell'accaduto infatti non è frequentata dai pedoni come nelle ore di punta di apertura delle attività commerciali ed uffici. Arrivata la segnalazione da parte dei passanti, sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo VIII Tintoretto. I vigili hanno gestito la viabilità nel quadrante, mentre gli operai addetti hanno rimosso la pianta.