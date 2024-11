video suggerito

Allerta gialla per venti e temporali a Roma e nel Lazio: le previsioni di oggi mercoledì 20 novembre Che tempo fa oggi a Roma e nel Lazio: dalle temperature all'allerta gialla, attesi vento forti e temporali mercoledì 20 novembre 2024.

A cura di Beatrice Tominic

Vento e pioggia: queste le previsioni attese per oggi, mercoledì 20 novembre 2024 a Roma e nel Lazio. Venti talmente tanto forti e temporali così insistenti che il dipartimento della Protezione Civile della Regione Lazio, in accordo con la Direzione emergenza e il Numero di Emergenza Unico NUE 112, ha emesso un’allerta gialla con validità dalle prime ore di questa mattina, mercoledì 20 novembre 2024, e per le successive 24 ore con forti venti. Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, dalla mattina di oggi per le successive 12-18 ore.

Il bollettino di allerta meteo a Roma e nel Lazio

Come viene scritto nel bollettino di allerta diramato nelle scorse ore per segnalare le criticità nella regione Lazio, sono attesi per la giornata di oggi venti di burrasca dai quadranti occidentali con rinforzi fino a burrasca forte, ma anche forti mareggiate lungo le coste esposte.

Attese anche le piogge dal mattino e per le successive 12-18 ore con precipitazioni da isolate a sparse, "anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori orientali e meridionali, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati", si legge nel bollettino. Nello stesso avviso, inoltre, si specifica che "i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".

Il bollettino di allerta a Roma e nel Lazio.

Le zone a maggior rischio, come mostra la cartina della Regione Lazio che accompagna il bollettino sono quelle che si trovano nella zona più vicina a quella appenninica.

Che tempo fa oggi a Roma e nel Lazio

Pioggia e vento forte, con burrasca nelle zone dell'entroterra e mareggiate lungo le coste esposte: precipitazioni in tutta la Regione, anche nelle zone in cui non è prevista allerta gialla. Le temperature, invece, restano piuttosto stabili con una minima di 8 gradi centigradi, attesa nel capoluogo della Tuscia, Viterbo, e una massima di 18 gradi attesa a Roma e a Latina.