Grossa fuga di gas a Cecchignola: quadrante senza corrente elettrica e chiuso al traffico Parte di Cecchignola senza corrente e chiusa al traffico in via Kobler e via della Cecchignola, nel tratto compreso tra Via del Casale Zola e Via dei Bersaglieri per una grossa fuga di gas.

A cura di Alessia Rabbai

L’intervento dei vigili del fuoco per la grossa fuga di gas alla Cecchignola

Una grossa fuga di gas è scaturita all’altezza della rotatoria tra via della Cecchignola e via Giovanni Kobler in zona Cecchignola a Roma. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 21 gennaio. Come appreso da Fanpage.it la fuga si è verificata in strada, poco prima delle 13 e l'intervento si è protratto per diverse ore. A dare l'allarme i residenti, la cui attenzione è stata attirata da un forte odore, sospettando appunto che si trattasse di una fuga di gas hanno allertato il Numero Unico delle Emergenze 112. Arrivata la segnalazione alla Sala Operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma sul posto sono arrivati i pompieri, che hanno dato il via alle operazioni e hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area interessata.

Strade chiuse alla Cecchignola per fuga di gas

I vigili del fuoco sono intervenuti con la squadra 7A ed il CRRC nei pressi di Piazza Castello della Cecchignola. Presenti sul posto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che sono arrivati con diverse pattuglie a supporto delle operazioni dei pompieri, per occuparsi della gestione della viabilità. Via Kobler e via della Cecchignola, nel tratto compreso tra via del Casale Zola e via dei Bersaglieri sono state temporanemaente chiuse per precauzione durante l'intervento dei vigili del fuoco, per la sicurezza di automobilisti e pedoni e per scongiurare eventuali incidenti dovuti alla fuga di gas in corso. I pompieri hanno inoltre disposto l'interruzione parziale e temporanea servizio di energia elettrica e hanno vietato la circolazione nel quadrante di Piazza Castello della Cecchignola. Sono in corso i lavori da parte della ditta di servizi per individuare la causa del problema e l'area circostante è stata momentaneamente interdetta.

Italgas: "Italgas estranea al danneggiamento"

"Un’azienda terza – estranea a Italgas – impegnata in un intervento su un allaccio fognario ha danneggiato la condotta del gas naturale, provocando una dispersione – spiega in una nota un portavoce Italgas, chiarendo che quest'ultima è estranea al danneggiamento – Accorsi sul posto, i tecnici del Pronto Intervento Italgas sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona bloccando la fuoriuscita di gas, per poi procedere alla riparazione della condotta danneggiata".