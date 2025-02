video suggerito

Grave incidente a Latina, auto finisce fuori strada e si ribalta: feriti tre 20enni, una gravissima Una 20enne è gravissima dopo un incidente stradale a Latina Scalo di stanotte. Tre i giovani feriti, l'auto è uscita fuori strada e si è ribaltata.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio (Foto de Il Caffè.tv)

Un grave incidente stradale è avvenuto in via Carrara a Latina Scalo. Il sinistro si è verificato nella notte tra sabato 1 e domenica 2 febbraio nel territorio pontino. A rimanere coinvolti sono tre ragazzi di vent'anni, che sono rimasti feriti e hanno avuto bisogno di cure mediche in ospedale.

Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente nel quale sono rimasti feriti erano circa le ore 2.30 e i due giovani erano a bordo di un'auto, una Mercedes Classe A, stavano tornando a casa dopo una serata tra amici, trascorsa all'insegna del divertimento. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento l'automobilista ha perso il controllo alla guida ed è finito fuori strada. Una manovra pericolosa, che è terminata con un ribaltamento.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un incidente stradale nel quale sono rimasti coinvolti alcuni ragazzi, sul posto è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso. Una ragazza, la più grave tra i tre, è stata estratta dalle lamiere della macchina e trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Gli altri due giovani, meno gravi, sono stati trasferiti con l'ambulanza in ospedale e sottoposti agli accertamenti del caso. Presenti sul luogo dell'incidente le forze dell'ordine, che hanno svolto i rilievi scientifici e hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto. Al momento pare che si tratti di un incidente autonomo, non sembrano essere coinvolti altri veicoli.