Grandine a Roma e nel Lazio, il fascino delle strade imbiancate: “Sembra neve”

Una grandinata che sembra neve a Roma e dintorni, tantissimi gli scatti dei cittadini, che hanno immortalato le strade imbiancate a novembre.

Grandinata a Monteverde Colli Portuensi (Foto dalla pagina Facebook Meteo Lazio)

Una grandinata che sembra neve. Dei cristalli ghiacciati sono caduti nel pomeriggio sul Lazio, specialmente tra Roma, la sua provincia e il territorio del Viterbese. Le strade si sono ricoperte di bianco, anche se manca ancora qualche settimana all'arrivo dell'inverno che nel 2025 entra il 21 dicembre. A partire da ieri, giovedì 20 novembre infatti le temperature a Roma e nel Lazio hanno registrato un calo ed è arrivata dell'aria fredda.

La grandine è caduta intorno alle ore 17 di oggi, sorprendendo i cittadini, pronti con l'ombrello per l'annunciata ondata di maltempo, ma che non si aspettavano di vedere le strade imbiancate. Infatti in molti hanno scattato foto e video, condividendole nelle chat di WhatsApp e sui gruppi Facebook, immagini che hanno scatenato i commenti degli utenti. C'è chi scrive: "Caspita, vi sorprendete per un po' di grandine!" non capendo l'emozione di chi ha pubblicato gli scatti. Altri giurano: "Sembrava neve!".

Con la grandinata di oggi pomeriggio e il calo delle temperature anche nella Capitale e nel Lazio sembra che ormai ci siamo lasciati alle spelle le giornate di sole e di clima mite che in parte si sono registrati nei mesi di ottobre e novembre.