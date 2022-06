Grand Hotel Nazareno: la sede del PD diventa un albergo a cinque stelle Anche la sede del Partito Democratico sta per diventare un hotel di lusso: i dem resteranno nell’immobile, ma entreranno da un altro ingresso.

A cura di Beatrice Tominic

Grand Hotel Nazareno: è questo il nome scelto per l'albergo che verrà ospitato nel Collegio del Nazareno. Anche questa storica sede della sinistra del nostro Paese, dopo quella del Partito Comunista Italiano in via delle Botteghe Oscure, è destinata a diventare un hotel a cinque stelle. A testimoniare il progetto, riportato da il Corriere della Sera, ci sono ponteggi e cartelli affissi sulle impalcature: il Partito Democratico, però, secondo le prime stime, resterà nell'immobile e i dem potranno raggiungere i loro uffici da una porta secondaria.

Il progetto dell'albergo

Gruppi di operai dell'impresa Federici Immobiliare hanno già iniziato i lavori per sistemare i tubi dalmine e le coperture per la facciata dell'immobile, come richiesto dal committente dei lavori, la società Grand Hoterl Nazareno s.r.l., sotto la direzione dei lavori di Renato Guidi. Al termine delle opere, i turisti e le turiste potranno entrare nell'albergo usufruendo dell'ingresso monumentale, che diventerà l'entrata principale dell'hotel che, sede del PD, fino ad oggi ha ospitato anche una scuola, l'antichissimo Collegio del Nazareno.

La storia dell'immobile

Il palazzo, che ben prima del Partito Democratico, come anticipato, ha iniziato ad ospitare una scuola, è sede di uno degli istituti più antichi: fondato da San Giuseppe Calasanzio che ne è stato primo direttore nel 1630 e che lo ha ricevuto con un lascito testamentario, deve il suo nome a Michelangelo Tonti. È proprio lui che, arcivescovo titolare di Nazareth, era conosciuto con il soprannome di Cardinal Nazareno: questa denominazione resterà anche per l'albergo.

L'hotel con il busto di Gramsci

È notizia di qualche giorno fa, invece, che anche la storica sede del Pci è destinata a diventare un albergo di lusso: in via delle Botteghe Oscure, nel cuore di Roma, sta per nascere un nuovo albergo di lusso, con 70 stanze, sale per eventi e un ristorante con terrazza. A conservare la storia politica del luogo, però, già confermata l'androne, con la stella d'oro a cinque punte che si trova incassata sul pavimento, disegnato da Giò Pomodoro, che non subirà modifiche; il busto in marmo di Antonio Gramsci e la Bandiera della Comune di Parigi esposta in una teca.