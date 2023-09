Gli parla per oltre un’ora e lo convince: carabiniere salva un ragazzo che voleva togliersi la vita Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, sabato 23 settembre, provincia di Frosinone.

A cura di Enrico Tata

Foto di repertorio

Gli parla per un'ora e lo convince a non gettarsi nel vuoto. Un maresciallo dei carabinieri ha salvato la vita a un ragazzo che era ormai a un passo dal buttarsi, in bilico su una balaustra alta venti metri del belvedere di Pontecorvo, provincia di Frosinone.

Il salvataggio è avvenuto ieri sera a Pontecorvo (Frosinone)

Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, sabato 23 settembre. A dare l'allarme, stando a quanto si apprende, sono stati alcuni passanti. Hanno notato un ragazzo sui 30 anni che, dopo aver scavalcato la balaustra, fissava il vuoto a pochi centimetri dal cornicione.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i carabinieri con il capitano Bartolo Taglietti, gli uomini della polizia locale dii Pontecorvo, i vigili del fuoco e il sindaco del comune del frusinate, Anselmo Rotondo, che ha disposto l'evacuazione della zona. Questo per evitare che rumori e grida potessero innervosire ulteriormente l'aspirante suicida.

Il ragazzo è stato salvato da un maresciallo dei carabinieri

Un maresciallo esperto di situazioni come queste è riuscito con fatica a stabilire un contatto con il ragazzo e ci ha parlato per circa un'ora. Stando a quanto ricostruito, il giovane era arrivato a Pontecorvo da un comune del Cassinate. Il 30enne ha cominciato a sfogarsi con il carabiniere, ha raccontato la sua storia e il dialogo è andato avanti fino a tarda sera, fino a quando il ragazzo ha scavalcato il parapetto per abbracciare il maresciallo.

Il giovane è stato affidato ai servizi sociali

Il caso è stato segnalato ai Servizi Sociali del comune di Pontecorvo, che prenderanno in carico e seguiranno il giovane nel suo percorso.