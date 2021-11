Giuseppe Amato il miglior pasticcere del mondo è di Cerveteri Il miglior pasticcere del mondo si chiama Giuseppe Amato e vive a Cerveteri in provincia di Roma. È stato premiato con il titolo di ‘Meilleur Patissier 2021’ dall’Associazion de Grandes Tables du Monde!.

A cura di Alessia Rabbai

Giuseppe Amato, il miglior pasticcere del mondo, vive nella provincia di Roma. Originario di Taormina in Sicilia, è approdato a Cerveteri, dove abita insieme alla sua famiglia. Amato ha ricevuto il prestigioso titolo di ‘Meilleur Patissier 2021’ dall’Associazion de Grandes Tables du Monde!, durante un evento che si è tenuto a Parigi. Amato, quarant'anni, si è formato e diplomato alla scuola alberghiera. Nel suo curriculum ha collaborazioni con ristoranti prestigiosi sparsi in tutto il mondo, dove durante i suoi anni di carriera ha viaggiato il lungo e in largo. Dal 2005 fa parte dello staff di Heinz Beck come capo pasticcere de La Pergola, noto ristorante stellato romano, tempio della gastronomia internazionale, che sorge all'interno di un hotel di lusso con una terrazza che offre una vista suggestiva in zona Balduina. A commentare entusiasta il riconoscimento del concittadino il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci: "A lui a nome mio e dell’Amministrazione comunale di Cerveteri tutta il mio più vivo ringraziamento e i miei complimenti – si legge in un post pubblicato su Facebook – Grazie per aver portato così in alto il nome della nostra città".

"Sono emozionatissimo, fondamentalmente vorrei dire solo una parola che tocca tutti: grazie – dice Amato durante la cerimonia di premiazione, mentre non riesce a trattenere l'emozione – Grazie specialmente al mio chef Heinz Beck, che ha creduto in me fin dal primo momento e che continua a farlo da diciassette anni, ai collaboratori tutti che lavorano al mio fianco sempre migliorandosi per rispondere alle richieste del cliente e non per ultimo, alla mia famiglia. Sono un papà e un marito, ringrazio mia moglie e i miei figli che mi sostengono e che a causa del mio lavoro non mi vedono mai".