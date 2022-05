Giulia Salvitti di Ardea è la più giovane candidata alle elezioni: 18 anni e 4 mesi Giulia Salvitti, 18 anni e 4 mesi, è candidata consigliere comunale nella lista del Partito democratico di Ardea. È la più giovane candidata alle elezioni amministrative del 2022.

A cura di Enrico Tata

Giulia Salvitti, 18 anni e 4 mesi, è candidata consigliere comunale nella lista del Partito democratico di Ardea, comune alle porte della Capitale. Sulla sua pagina Facebook si definisce come la più giovane candidata alle prossime elezioni amministrative: "Il 12 giugno vota per Giulia Salvitti, la più giovane candidata italiana alle amministrative 2022", la descrizione della pagina.

"Perché mi candido?Ardea è una città con mille potenzialità che dobbiamo cercare di sfruttare al massimo. Bisogna lavorare per far sì che Ardea venga resa non solo bella esteriormente, ma soprattutto bella da vivere, dando l’opportunità alle persone di tornare a poter sognare e di aspirare al meglio e mi rivolgo in particolare ai giovani come me della mia età", spiega la giovane candidata su Facebook.

Ad Ardea, comune di poco meno di 50mila abitanti in provincia di Roma, si sfidano quattro candidati sindaco:

Giampiero Castriciano, sostenuto dalla lista Amici per l'Italia

Lucio Zito, sostenuto dal Partito democratico, dal Movimento 5 Stelle, dalla Democrazia Cristiana e dalla lista Azzurri

Fabrizio Cremonini, sostenuto da Cambiamo, Fratelli d'Italia, Rinascimento e Lega

Luca Vita, sostenuto dalle liste civiche Ardea Domani, Per Ardea e Liberiamo Ardea.

Il sindaco uscente di Ardea è Mario Savarese, in carica dal 2017. Al ballottaggio l'allora candidato del Movimento 5 Stelle vinse contro il candidato del centrosinistra Alfredo Cugini. Savarese si affermò con oltre il 62 per cento delle preferenze. Dopo cinque anni, Partito democratico e Movimento 5 Stelle sostengono lo stesso candidato sindaco.