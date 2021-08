Giulia Randò scomparsa da Tor Vergata: è uscita dal pronto soccorso ed è sparita Sono giorni d’apprensione per i famigliari di Giulia Randò. La cinquantunenne si è allontanata a piedi dal pronto soccorso dell’ospedale di Tor Vergata e non si hanno più sue notizie da giorni. Ha capelli lunghi e neri e occhi verdi, alta 1,70 metri, pesa 85 chili. Aveva tuta, giacchettino e ciabatte.

A cura di Alessia Rabbai

Giulia Randò

Giulia Randò è scomparsa da Tor Vergata a Roma. Della cinquantunenne non si hanno più notizie da cinque giorni. I famigliari, preoccupati per la sua assenza da casa, ne hanno denunciato la scomparsa, rivolgendosi alle forze dell'ordine, che la stanno cercando e hanno raccolto gli elementi utili per ricostruire cosa è accaduto l'ultima volta che è stata vista. Da quanto si apprende Giulia è uscita dal pronto soccorso dell'ospedale di Tor Vergata nella periferia sud Est della Capitale e si è allontanata a piedi autonomamente domenica scorsa 22 agosto. Da allora nessuno l'ha più vista e purtroppo sembra essere scomparsa nel nulla. A diffondere l'avviso per conto della famiglia l'associazione Penelope Lazio, che si occupa delle persone scomparse e di dare supporto ai loro cari. Le ricerche sono in corso nella zona di Cinecittà est e nei pressi della metropolitana Anagnina, tuttavia non si esclude che possa essersi ulteriormente allontanata e che si trovi altrove.

L'identikit di Giulia Randò

Giulia Randò è alta 1.70 metri, di corporatura robusta, pesa 85 chili. Ha capelli lunghi e neri ed occhi verdi. L'ultima volta in cui è stata vista era in ospedale, al pronto soccorso del nosocomio di Tor Vergata, indossava una tuta nera intera di colore nero, un giacchettino di colore bianco e portava ai piedi delle ciabatte. Giulia non ha con sé né documenti né cellulare. I suoi cari sperano che stia bene e di trovarla il prima possibile, perché la donna ha bisogno di prendere farmaci. Chiunque l'avesse vista o avesse notato una persona corrispondente alla sua descrizione è pregato di contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112, oppure Pronto Penelope allo 339.6514799.