Giubileo 2025, oltre mezzo milione di pellegrini hanno attraversato la Porta Santa a San Pietro A due settimane dall'inizio del Giubileo 2025 sono oltre mezzo milione i pellegrini che hanno attraversato la Porta Santa alla basilica di San Pietro. Ecco una prima conta delle presenze.

A cura di Alessia Rabbai

I pellegrini attraversano la Porta Santa di San Pietro (La Presse)

Sono oltre mezzo milione i pellegrini che hanno attraversato la Porta Santa alla Basilica di San Pietro a due settimane dalla sua apertura, il 24 dicembre scorso, quando Papa Francesco ha ufficialmente dato il via al Giubileo 2025. Ad oggi i pellegrini provenienti da varie parti d'Italia e Paesi del mondo sono circa 545.532, arrivati in Vaticano. Il Giubileo termina il 6 gennaio del 2026, quando il Pontefice richiuderà la Porta Santa di San Pietro. Durante l'Anno Santo sono in programma tantissimi eventi e giubiei specifici per gruppi, in occasione dei quali ci saranno delle giornate dedicate e sarà possibile incontrare Papa Francesco.

Le basiliche con le Porte Sante e i cammini giubilari

Il pellegrinaggio per arrivare a San Pietro parte da piazza Pia, ora pedonale, con la croce del Giubileo lungo via della Conciliazione, sono già moltissimi i gruppi religiosi che hanno raggiunto la basilica, provenienti da diverse diocesi. portano con loro bandiere dei vari Paesi e gruppi dei quali fanno parte. La Capitale è in fermento e nelle prossime settimane è atteso l'arrivo di altri milioni di pellegrini in città.

Oltre a San Pietro i fedeli passeranno le Porte Sante aperte nelle altre tre basiliche papali di San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e l'ultima in ordine di apertura domenica scorsa 5 gennaio, San Paolo Fuori Le Mura. Oltre alla visita alle basiliche i pellegrini possono scegliere tra vari cammini giubilari, tra i quali quello dedicato alle donne Sante patrone e dottori d'Europa, visitando varie chiese di Roma ad esse dedicate e conoscendone la storia.

Come ottenere l'indulgenza plenaria

Durante il Giubileo chiunque partecipi e lo desideri può ottenere l'indulgenza plenaria, ossia il perdono di tutti i peccati. Ciò è possibile attraverso il pellegrinaggio, la confessione con vero pentimento, la partecipazione all'Eucarestia e le opere di carità.