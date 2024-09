video suggerito

Giubileo 2025, i 7 eventi più importanti dell'Anno Santo e perché sarà vietato scioperare a Roma I sette eventi più importanti del Giubileo 2025 a partire dall'apertura della Porta Santa del 24 dicembre. Per quei giorni l'obiettivo è siglare un protocollo per evitare a Roma scioperi nei settori dei trasporti, della sanità, dell'igiene pubblico e della sicurezza.

A cura di Enrico Tata

In vista degli eventi più importanti del Giubileo 2025, la Commissione di garanzia sugli scioperi ritiene necessario un Protocollo per evitare agitazioni nei giorni in cui si prevede un grande afflusso di visitatori e pellegrini a Roma. L'accordo con le parti sociali, se approvato, contemplerebbe franchigie straordinarie durante le quali si dovrebbero evitare astensioni dal servizio, soprattutto nei trasporti, nel settore della sicurezza, dell'igiene ambientali e della sanità. Questo nei giorni previsti per l'evento, ma anche il giorno precedente e quello successivo.

Le sette date più importanti del Giubileo a Roma: gli eventi

Le sette date più importanti del Giubileo. In questi giorni e in quelli precedenti e successivi, come anticipato, non potranno essere convocati scioperi:

24 dicembre 2024, apertura Porta santa Basilica di San Pietro;

5 – 6 aprile 2025, Giubileo degli ammalati e del mondo della Sanità;

25 – 27 aprile 2025, Giubileo degli adolescenti;

28 – 29 aprile 2025, Giubileo delle persone con disabilità;

1 – 4 maggio 2025, Giubileo dei lavoratori;

16 – 18 maggio 2025, Giubileo delle Confraternite;

30 maggio – Primo giugno 2025, Giubileo delle famiglie, nonni e anziani

Perché sarà vietato scioperare a Roma nelle 7 date individuate

Si legge in una nota che "a tal proposito lo scorso 17 settembre, presso la sede dell'Autorità, si è svolta una riunione con la partecipazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso la quale è istituita un'apposita "Cabina di regia", del Comune di Roma, il cui Sindaco Gualtieri è il Commissario straordinario per il Giubileo, e dei Ministeri dei Trasporti e dell'Interno. Nel corso dell'incontro sono stati individuati alcuni particolari eventi, nei quali è previsto un grande flusso di partecipanti". Le date selezionate sono sette e vanno dall'apertura della Porta Santa il 24 dicembre 2024 al Giubileo delle famiglie del 30 maggio/primo giugno 2025.

Una parte di queste date sono, in alcuni casi, già coperte da franchigia. L'obiettivo è quello, quindi, di integrare le franchigie nelle giornate scoperte e nei servizi restanti. Per fare questo la Commissione di garanzia ha convocato le parti sociali per il giorno 21 ottobre, alle ore 9.30, per discutere il testo del Protocollo da approvare.