Giovane scivola sulla banchina del Tevere e cade nel fiume: ricerche in corso A dare l’allarme è stato un passante, che lo ha visto cadere all’altezza di Ponte Cestio. Al momento le ricerche non hanno dato risultati.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un ragazzo sarebbe scivolato nel Tevere questa mattina. A dare l'allarme un passante, che avrebbe visto un giovane cadere nel fiume poco prima delle 8. "Correte, un ragazzo è caduto nel Tevere", il disperato appello fatto dall'uomo al Numero unico per le emergenze. Subito il 112 ha fatto intervenire sul posto il reparto Volanti della Polizia di Stato, che ha subito ascoltato il testimone e poi dato il via alle ricerche. Al momento però, queste non hanno dato esito positivo: il giovane non è stato trovato, né nella zona indicata dal testimone, né in altre parti del fiume. Le ricerche continuano: sono stati allertati i nuclei delle forze dell'ordine anche a Ostia e Fiumicino, in modo da scandagliare tutto il fiume alla ricerca del giovane scomparso. Sono ore di apprensione queste, dato il timore che il ragazzo non sia riuscito a uscire da solo dal fiume a causa del maltempo di questi giorni.

Scivola nel Tevere: giovane cade all'altezza di ponte Cestio

Secondo quanto raccontato dall'uomo che avrebbe assistito alla scena, il ragazzo sarebbe caduto all'altezza di ponte Cestio. Una caduta accidentale, almeno dalle prime informazioni fornite dall'uomo, e non un gesto volontario. Sarebbe scivolato camminando vicino all'argine, sotto gli occhi dell'uomo, che però non lo avrebbe visto riemergere dai flutti. E subito si è pensato al peggio, dato che la corrente del fiume, specialmente in questi giorni di maltempo, è molto forte. Intanto le ricerche vanno avanti: anche se oggi non è stato trovato nulla, nei prossimi giorni si continuerà a scandagliare il fiume, con la speranza che il giovane sia riuscito a uscire dal Tevere.