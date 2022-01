Giovane di 22 anni si sente male dopo un festino con alcol e droga: ricoverato in gravi condizioni Sul caso indagano i carabinieri, che hanno ascoltato le altre persone presenti alla festa. Il 22enne è in gravi condizioni.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di 22 anni è ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo aver assunto alcol e droga a un festino. Il giovane, attualmente in prognosi riservata, si trovava in un appartamento di Cassino con tre uomini quando a un certo punto si è sentito molto male. Le persone presenti hanno chiamato immediatamente i soccorsi dell'Ares 118 che lo hanno portato d'urgenza in ospedale, dove è ancora ricoverato. Sul caso, indagano i carabinieri della Compagnia di Cassino, che hanno ascoltato le varie persone presenti alla festa per cercare di capire cosa è accaduto.

Secondo le prime informazioni, il ragazzo avrebbe assunto grossi quantitativi di alcol e droga per poi sentirsi male e accasciarsi nell'appartamento dove si stava svolgendo la festa. Paura tra i presenti, che hanno visto il 22enne perdere i sensi e non rispondere più a sollecitazioni e stimoli: sospettando un'overdose e capendo che le sue condizioni potevano aggravarsi in modo irreparabile, hanno deciso di chiamare il 118 e sollecitare l'arrivo di un'ambulanza, in modo da prestare cure immediate al giovane.

Al momento il 22enne si trova ancora in prognosi riservata. I medici stanno facendo di tutto per farlo stare meglio, e sperano possano riprendersi il prima possibile. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri per capire chi abbia portato la droga nell'appartamento e da chi l'abbia acquistata. Non è escluso che possa essere aperto nei prossimi giorni un filone d'indagine e qualcuno essere iscritto nel registro degli indagati per quanto accaduto al 22enne. Accertamenti in corso anche sul tipo di stupefacenti assunti dal 22enne.