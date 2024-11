video suggerito

Giorgio Cisbaglia scomparso a 27 anni da Anagni, trovata la sua auto ma di lui nessuna traccia Sono settimane di apprensione per i famigliari di Giorgio Cisbaglia, il 27enne scomparso da Anagni il 30 ottobre scorso. La sua auto è stata ritrovata vicino alla stazione, ma di lui ancora nessuna notizia.

A cura di Alessia Rabbai

Giorgio Cisbaglia scomparso

Giorgio Cisbaglia è scomparso da Anagni, in provincia di Frosinone. Del ventisettenne non si hanno più notizie da mercoledì 30 ottobre scorso, quando è uscito di casa e si è allontanato con la sua macchina, senza più fare ritorno. I famigliari preoccupati, non riuscendo a mettersi in contatto con lui e non vedendolo rientrare, ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine e sono partite le ricerche.

La richiesta d'aiuto della famiglia di Giorgio è stata diffusa anche tramite l'associazione Penelope Lazio Odv, che sostiene i famigliari e gli amici delle persone scomparse. "Aiutateci a ritrovare Giorgio, i famigliari sono preoccupati, ormai sono settimane che manca da casa. Non ha problemi particolari, potrebbe attraversare un periodo di difficoltà".

La macchina con la quale Giorgio si è allontanato è stata ritrovata alla stazione ferrovairia di Anagni, mentre del ventisettenne si sono perse le tracce. Le ricerche sono tutt'ora in corso, al vaglio le immagini delle telecamere di zona di attività commerciali, che potrebbero aver immortalato i suoi spostamenti.

L'identikit di Giorgio Cisbaglia



Giorgio Cisbaglia al momento della scomparsa aveva ventisette anni. È alto 1.75 metri e pesa 70 chili. Ha capelli corti castani e occhi verdi. Come segni di riconoscimento ha diversi tatuaggi su varie parti del corpo: una spessa circonferenza intorno al gomito sinistro, il numero due in caratteri romani sul lato destro del collo, e due "x" una al centro della schiena e l'altra dietro alla spalla destra, doppia e più grande.

L'ultima volta in cui è stato visto indossava jeans e una camicia azzurra. La speranza è che stia bene, che magari si trovi a casa di qualche amico. Chiunque l'avesse visto o avesse notato una persona che corrisponde alla sua descrizione è pregato di contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 per segnalarne l'avvistamento, oppure il numero di Pronto Penelope al 3396514799.