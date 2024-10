video suggerito

Giorgia e Beatrice morte sull'Olimpica: a processo due funzionari del Simu Secondo la Procura, Giorgia Anzuini e Beatrice Funariu si sarebbero potute salvare se il Comune di Roma avesse installato un guardrail in quel tratto di strada.

A cura di Natascia Grbic

Due funzionari del dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana del Comune di Roma sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di omicidio stradale per la morte di Giorgia Anzuini e Beatrice Funariu, le due ventenni decedute in seguito a un incidente avvenuto l'11 luglio del 2022 sull'Olimpica. A riportarlo è il Corriere della Sera. Secondo quanto ricostruito dalla Procura, le due ragazze morirono perché in quel tratto di strada – nonostante i numerosi incidenti avvenuti negli anni – non era mai stato installato un guardrail. E così entrambi i funzionari, alla guida del Simu in due diversi momenti, finiranno a processo per la morte delle giovani.

La prima udienza si terrà nel gennaio del 2026. I due funzionari sono indagati anche per la morte di un altro ragazzo, Giacomo Sabelli: il 22enne morì nello stesso punto delle due amiche, sempre per un salto di corsia. Anche nel suo caso è stato ipotizzato che la presenza del guardrail gli avrebbe salvato la vita.

L'incidente in cui sono morte Giorgia Anzuini e Beatrice Funariu è avvenuto nella notte dell'11 luglio 2022. Le due giovani stavano tornado a casa, alla guida della Citroen c'era Giorgia. Nessuna delle due aveva bevuto e la velocità era di 55 chilometri all'ora. A un certo punto la ragazza ha perso il controllo dell'auto, ribaltandosi e finendo dall'altro lato della strada. La macchina ha colpito un'altra vettura di passaggio, alla cui guida c'era il regista Carmine Elia, anche lui rimasto ferito nell'impatto e portato in ospedale. Le due giovani sono morte sul colpe: per estrarle dalla vettura c'è voluto l'intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto insieme alla Polizia Locale di Roma Capitale e ai Carabinieri.