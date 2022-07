Giorgia e Bea morte al Foro Italico, inseparabili nella vita e su Tik Tok: “Sei la mia certezza” Giorgia e Beatrice, morte la scorsa notte in un incidente in via del Foro Italico, erano inseparabili nella vita reale e in quella virtuale, su Instagram e TikTok.

A cura di Beatrice Tominic

Dal profilo Tik Tok che le due avevano in comune, d aun video girato in automobile. Foto a destra da Instagram

Erano amiche per la pelle Giorgia e Beatrice, le due ragazze che ieri notte hanno perso la vita in un incidente in via del Foro Italico a Roma. Diverse fra loro, le due erano legate da un sentimento profondo: a separarle soltanto due anni d'età e il posto in cui erano cresciute. Una, Giorgia, aveva 22 anni ed era originaria della provincia di Viterbo, di Orte, ma viveva a Roma dove lo scorso anno aveva frequentato Scienze della Formazione. L'altra, Beatrice, aveva un anno in meno ed era cresciuta a Roma. Come si vede nei loro profili social, dove entrambe erano molto attive, le due amiche erano inseparabili tanto da scegliere di aprire, oltre ai loro singoli account, un terzo profilo condiviso su Tik Tok per divertirsi insieme.

Le foto su Instagram

Come molti ragazzi e molte ragazze della loro età, le due erano attive sui social network, soprattutto su Instagram e TikTok. Nelle foto su Instagram le due si dedicavano frasi dolci: l'una era per l'altra la cosa più importante. Lo scorso marzo, sotto ad una delle foto che le ritraeva sorridenti al telefono, Beatrice scriveva a Giorgia: "Sei la mia unica certezza", con un cuore travolto dalle fiamme. Un mese dopo, invece, Giorgia ha risposto condividendo dei video in cui cantavano ridendo verso l'obiettivo del cellulare. "Senza follia non c'è felicità", scriveva stavolta la ragazza, folle e felice insieme alla sua migliore amica. Adesso, invece, ogni foto pullula di commenti scritti in memoria delle due giovani con angeli, volti in lacrime e cuori spezzati: "Non ci sono parole", scrive qualcuno in un commento che resterà per sempre senza risposta.

Il profilo condiviso su Tik Tok

Oltre agli scatti, al parco, al mare o durante le serate nei locali della capitale, le due ragazze spesso si immortalavano a casa, dove la maggior parte delle volte si divertivano a girare video che poi pubblicavano sui loro profili personali su Tik Tok e, dallo scorso aprile, anche su quello condiviso: "Beagio" si chiamava quell'angolo di web in cui le ragazze erano una cosa sola. Su questo social network, come molti ragazzi e molte ragazze della loro età, Beatrice e Giorgia erano più attive, con pubblicazioni costanti e video simpatici.

Nei video che realizzavano seguivano i trend del momento, dagli sketch simpatici con le voci dei beniamini della televisione ai video interattivi in cui, interrogate da una voce fuori campo, le ragazze dovevano rispondere ad alcune domande per condividere con i followers e utenti curiosi i lati nascosti del loro carattere. Così scopriamo che la più festaiola era Beatrice, mentre Giorgia era più protettiva, ma senza dubbio entrambe avevano voglia di mettersi in gioco con ironia.

Oltre a comparire nelle clip insieme, però, spesso i video rappresentavano vere e proprie dediche che l'una faceva all'altra per ringraziarla di esserle vicino e per dimostrare quanto bene si conoscessero fra loro, una sempre al fianco dell'altra.Ed è sempre nel profilo di Tik Tok condiviso che avevano publicato un video insieme in macchina, mentre cantavano come, forse, hanno fatto fino al momento del tragico incidente. Fino alla fine.