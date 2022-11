Gestiva un giro di prostitute cinesi tra Roma e Pomezia: aveva 3mila euro in contanti in casa Stando a quanto ricostruito, la donna gestiva tutti gli appuntamenti dei quattro centri direttamente dall’appartamento di via Marsala, affianco alla stazione Termini.

Quattro centri massaggi, due a Roma, uno a Pomezia, uno a L'Aquila, che in realtà erano case per appuntamenti. Erano gestite tutte da una donna cinese di 51 anni, incensurata. Insieme a lei è stato arrestato anche un 43enne di nazionalità cinese per resistenza a pubblico ufficiale. L'indagine è stata eseguita dai carabinieri della compagnia di Roma Piazza Dante e coordinata dalla procura di Roma. I militari sono arrivati in un appartamento di via Marsala e hanno arrestato in flagrante la gestrice. Dovrà rispondere di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Gli altri appartamenti si trovavano a Roma, Pomezia e l'Aquila, tutti sponsorizzati su internet su alcuni organi di stampa.

Stando a quanto ricostruito, la donna gestiva tutti gli appuntamenti dei quattro centri direttamente dall'appartamento di via Marsala, affianco alla stazione Termini. Tra l'altro proprio in quel centro è stato sorpreso un cliente che aveva appena consegnato del denaro alla 51enne per una prestazione sessuale. Presso lo stesso appartamento di via Marsala i carabinieri hanno inoltre sequestrato dieci smartphone, tutti di proprietà della cinese, e 3.300 euro in contanti, probabilmente l'incasso di giornata. Sono stati trovati preservativi, rendiconti e altri registri che provano quanto avveniva all'interno del falso centro massaggi. Sia la donna che l'uomo, ritenuto anch'egli un gestore di quell'attività, sono stati ammanettati e accompagnati in carcere in stato di arresto. Il gip del tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e ha disposto la permanenza in carcere per lui e gli arresti domiciliari per lei.