Gara notturna tra monopattini elettrici a Roma: la folle sfida clandestina tra ragazzi La corsa clandestina tra monopattini è stata ripresa da un residente e pubblicata sulla pagina Instagram di Welcome to Favelas.

A cura di Enrico Tata

Tutti fermi dietro a una linea di partenza immaginaria poi il via e la corsa sfrenata tra sorpassi pericolosi e manovre avventate. La corsa clandestina tra monopattini ripresa da un residente e pubblicata sulla pagina Instagram di Welcome to Favelas è resa ancora più sciocca e rischiosa dal fatto che è stata fatta sul ponte delle Valli, il viadotto che parte da via delle Valli e che collega i quartieri Monesacro e Trieste tra piazza Conca d'Oro e piazza Gondar. Una strada ad alto scorrimento e frequentata anche di notte che passa sul fiume Aniene, sulla tangenziale Est e sulla ferrovia Roma-Firenze.

Sette ragazzi a bordo di monopattini elettrici si sono allineati e poi sono partiti a tutta velocità noncuranti del pericolo a cui andavano incontro. Probabilmente sull'episodio hanno già cominciato a indagare le forze dell'ordine per cercare di risalire ai responsabili, tutti giovanissimi.