Gambizzato 35enne, riesce ad arrivare sanguinante in ospedale: ma non vuole dire chi l’ha ferito C’è il massimo riserbo sul caso. L’ipotesi è che il 35enne sia stato vittima di un regolamento di conti, forse nell’ambiente della droga.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo è stato gambizzato in un comune della provincia di Frosinone, nella notte tra mercoledì e giovedì. Si tratta di un 35enne arrivato sanguinante al punto di assistenza territoriale di Ceprano, chiedendo aiuto. Trasportato immediatamente all'ospedale Fabrizio Spaziani, non è in pericolo di vita. Non appena i medici hanno visto le ferite d'arma da fuoco hanno chiamato le forze dell'ordine, come da prassi in queste situazioni.

Sul caso indagano i carabinieri, che sulla vicenda mantengono il riserbo più stretto. L'ipotesi è che l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, sia stato ferito per un regolamento di conti. Il 35enne però non collabora, non ha voluto dire nulla ai militari e si è chiuso nel mutismo più assoluto. Ha solo riferito di essere stato ferito con un fucile, i cui pallini sono stati rimossi nell'intervento chirurgico cui è stato sottoposto.

L'uomo è ancora ricoverato e tenuto sotto stretta sorveglianza dai carabinieri. Il timore, infatti, è che chi lo abbia gambizzato possa tornare. A quanto si apprende passerà in ospedale diverso tempo prima di riprendersi dalle ferite. Nonostante non sia in pericolo di vita le lesioni alle gambe sono gravi e ci vorrà almeno un mese prima che venga dimesso.

Intanto gli investigatori stanno cercando di verificare le ultime chiamate dell'uomo, le persone che ha incontrato. Ascolteranno anche le persone vicine alla vittima, famiglia e amici, anche se non è escluso che pure loro decidano di non collaborare alle indagini. Il 35enne, di certo, ha fatto capire che non vuole parlare, cosa che fa pensare sempre di più a un regolamento di conti.