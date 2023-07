Gaeta, deruba i bagnanti in spiaggia a Serapo e aggredisce i poliziotti: feriti ladro e agenti Sorpreso mentre derubava i bagnanti di uno stabilimento a Gaeta, è stato rintracciato dalle forze dell’ordine e si è scagliato contro gli agenti. Arrestato e trasferito in carcere.

A cura di Beatrice Tominic

Foto d’archivio.

È successo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 5 luglio 2023, a Gaeta: nella spiaggia di Serapo, in uno dei tanti stabilimenti balneari che si trovano lungo la costa pontina, un uomo è stato sorpreso a derubare i bagnanti. In breve tempo sono state allertate le forze dell'ordine che hanno raggiunto lo stabilimento segnalato.

L'uomo, già denunciano la scorsa domenica, 2 luglio, ha commesso dei furti a danno dei bagnanti, come riportato da Il Faro Online.it. Riconosciuto dai bagnanti, che lo hanno descritto agli agenti, l'uomo è stato presto rintracciato e arrestato.

La ricerca dell'uomo che ha commesso i furti

Grazie alle descrizioni raccolte dai testimoni, gli agenti hanno impiegato poco tempo per individuare il ladro e bloccarlo. Si tratterebbe di un cittadino, probabilmente di origini magrebine, che vive come senza fissa dimora. Una volta rintracciato, i poliziotti lo hanno raggiunto per bloccarlo. Ma è stato proprio in quel momento che si è scagliato contro di loro, in evidente stato di alterazione e molto agitato. Ne è seguita una colluttazione.

La rissa fra ladro e poliziotti

Una volta bloccato ha opposto resistenza agli agenti, aggredendoli fino a provocare loro delle lesioni. Anche il ragazzo stesso, durante la rissa, è rimasto ferito. Dopo averlo trasferito nel commissariato, gli agenti sono stati costretti a chiedere l'intervento di un'ambulanza. Gli operatori del personale sanitario, che hanno raggiunto l'ospedale di Formia scortati da una volante, hanno trasportato l'uomo al pronto soccorso dove è stato visitato e poi dimesso. Oltre a lui, anche i poliziotti rimasti feriti sono stati sottoposti alle cure di medici e infermieri della stessa struttura ospedaliera, poi dimessi con una prognosi di tre e di sette giorni.

L'arresto

Per quanto accaduto allo stabilimento, nei confronti del ladro è stato disposto l'arresto per il reato di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. È inoltre stato deferito in stato di libertà per ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito e, su decisione del pm, trattenuto in attesa del giudizio direttissimo avvenuto nella giornata di oggi. Dopo l'udienza di convalida è stata disposta nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.