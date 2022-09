Gabriele Proietti morto dopo Lazio Feyenoord, l’appello: “Cerchiamo testimoni, non è caduto da solo” Il 35enne romano è morto in seguito a un incidente avvenuto sulla Tiburtina. Non ci sono testimoni. È caduto accidentalmente dal suo scooter oppure una macchina l’ha toccato?

A cura di Enrico Tata

È la sera dell'8 settembre. Gabriele ‘Piso' Proietti perde la vita in un tragico incidente sulla Tiburtina, chilometro 1486 circa. Non ci sono testimoni. Un automobilista in transito vede a terra il corpo di un uomo, quello del 35enne romano, e chiede aiuto al 118. Proietti stava andando allo stadio Olimpico a vedere il secondo tempo della partita di Europa League Lazio-Feyenoord.

Soccorso dai sanitari, Proietti viene trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Pertini. I medici diagnosticano la frattura della clavicola, ma anche un edema cerebrale. Il 17 settembre il ragazzo muore dopo aver trascorso circa una settimana in terapia intensiva.

La famiglia del 35enne romano, assistita dallo Studio 3A-Valore, ha lanciato un appello per capire se qualcuno abbia visto l'incidente in cui è rimasto vittima Proietti. È caduto accidentalmente dal suo motorino, senza che nessuno l'abbia toccato? Oppure una macchina è rimasta coinvolta nello scontro? La dinamica è ancora poco chiara e per questo i legali hanno chiesto tutti i documenti relativi all'incidente e anche la cartella clinica del ragazzo. Spiega l'avvocato Angelo Novelli: "Dai danni riportati sul veicolo non si può escludere che un’auto l’abbia toccato proprio perché si tratta di danni al retrotreno che mal si combinano con una caduta accidentale”. Le indagini su questo punto sono ancora in corso e il corpo del 35enne è ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria per le analisi del caso.

Su Faceboook sono tantissimi i messaggi d'addio a Gabriele, tifoso appassionato della Lazio e calciatore della Virtus Lazio di calcio a 5. Lavorava per un'azienda di consegne alimentari.