Gabriele Pietrocarlo scomparso a 14 anni da Ardea, i famigliari: “Aiutateci a ritrovarlo” Sono giorni di apprensione per i famigliari di Gabriele Pietrocarlo, scomparso da Ardea in provincia di Roma. Del 14enne non si hanno più notizie dallo scorso 6 dicembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Gabriele Pietrocarlo

Gabriele Pietrocarlo è scomparso da Ardea, in provincia di Roma. Del quattordicenne non si hanno più notizie da venerdì scorso 6 dicembre 2024, quando è uscito di casa e non è più rientrato. I famigliari non vedendolo tornare si sono preoccupati e ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine, così sono partite le ricerche. Sono giorni di apprensione per i parenti dell'adolescente, che non riescono a mettersi in contatto con lui.

I famigliari hanno pubblicato un appello tramite l'associazione Penelope Odv, che si occupa di dare sostegno e aiuto ai parenti e agli amici delle persone scomparse. "Aiutateci, siamo preoccupati, Gabriele torna a casa". Non è chiaro cosa sia accaduto a Gabriele né si conosce per ora il motivo del suo allontanamento. La speranza è che stia bene, che si trovi magari a casa di qualche amico e che i suoi cari possano riabbracciarlo presto.

L'identikit di Gabriele Pietrocarlo

Gabriele Pietrocarlo al momento della scomparsa aveva quattordici anni. È alto 1,74 metri e pesa 65 chili, ha una corporatura robusta e la carnagione chiara. Ha capelli castani corti rasati ai lati e occhi marroni. L'ultima volta in cui è stato visto inodossava una tuta maculata di colore nero e marrone, e portava in spalla uno zaino Nike di colore nero. Non ci sono particolari zone da attenzionare, oltre a Roma le ricerche si estendono in tutta la regione, potrebbe essersi spostato ovunque. Chiunque lo abbia visto per informazioni o avvistamenti è pregato di chiamare il Numero Unico delle Emergenze 112 opure il Numero di Pronto Peneolope al 3396514799 anche su Whats App.