Furto nell’appartamento di Gianni Rivera: l’incendio della cassaforte mette in fuga i ladri

A cura di Enrico Tata

Furto nell'appartamento di Gianni Rivera a Roma. I ladri sono entrati nella notte in casa dell'ex calciatore (anzi per la precisione in cantina), ma sono stati fermati subito dopo dalla polizia. Sul lungotevere Marzio una pattuglia ha infatti notato due persone sospette all'interno di una Fiat Panda di colore blu parcheggiata sulle sponde del Tevere intorno alle 4 di notte. All'interno della vettura c'era una storia maglietta del Milan con il numero 10 di Rivera e alcune coppe, come un trofeo che porta il nome proprio di Gianni Rivera, una targa del Milan Club, la maglia numero 11 di Ibrahimovic e oltre 6mila euro in contanti. Il bottino, hanno ricostruito gli agenti, proveniva proprio dalla casa del campione in via dei Tre Archi a Tor di Nona, pieno centro storico di Roma. Stando a quanto si apprende, la refurtiva è stata rubata da un armadio blindato a casa di Rivera. I ladri, però, hanno sbagliato ad utilizzare la fiamma ossidrica e hanno incendiato l'armadio, tanto che sul posto sono dovuti arrivare d'urgenza i vigili del fu0co. I malviventi sono stati processati per direttissima. Stando a quanto si apprende, la moglie di Gianni Rivera si è svegliata alle 4 del mattino per il gran trambusto e per il fumo che fuoriusciva dalla sua cantina. Dopo l'arresto dei ladri, la donna ha riconosciuto tutti gli oggetti contenuti all'interno del borsone trovato nel portabagagli della Fiat Panda. Un terzo complice è ancora ricercato.

Nel 2017 un altro incendio ha coinvolto il palazzo dove abita l'ex calciatore. In quel caso le fiamme divamparono a causa del corto circuito di una lavatrice all'interno di un appartamento dell'edificio (la foto in alto si riferisce proprio all'intervento dei pompieri per questo incendio).