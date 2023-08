Furto nella notte al Banco Alimentare di Aprilia: devastato il magazzino e rubate conserve e furgone Nel mirino dei ladri-vandali la sede dell’associazione che raccoglie le eccedenze alimentari dai supermercati e le redistribuisce a persone e famiglie in difficoltà. Il furto nel magazzino sulla Pontina è avvenuto la notte del 16 agosto intorno alle 4.

A cura di Teresa Fallavollita

Foto: Facebook, Banco Alimentare del Lazio

Nel corso della notte tra il 15 e il 16 agosto dei ladri si sono intrufolati all'interno del magazzino del Banco Alimentare di Aprilia (Latina), che fornisce cibo a indigenti e bisognosi. I malviventi hanno rubato diverse derrate alimentari e il furgone dell'associazione. Al loro passaggio hanno inoltre lasciato una scia di devastazione, sfondando porte e distruggendo finestre e scaffali. "L'associazione ‘Banco Alimentare' del Lazio assiste quotidianamente oltre 110mila persone in difficoltà su tutto il territorio della Regione, di queste oltre 3.400 solo ad Aprilia, nel solo magazzino pontino nel corso del 2023 sono stati distribuiti circa 150mila kg di prodotto alimentare", spiega il presidente del Banco, Giuliano Visconti.

Il furto nella notte

Secondo le prime ricostruzioni erano quasi le 4 di notte di mercoledì, qualche ora prima dell'alba del 16 agosto, quando una banda di ladri ha svaligiato e distrutto la sede situata al km 46 di via Pontina. La struttura era chiusa per qualche giorno per la pausa estiva. I malviventi hanno rubato numerose derrate alimentari riposte nel magazzino: cibo a lunga conservazione come alimenti contenuti in lattina, legumi e pasta sono stati caricati sul furgone dell'associazione, a sua volta portato via con la complicità del buio. Si tratta di un Fiat Ducato targato BA578JJ col logo "Banco Alimentare". È proprio il veicolo, probabilmente, la perdita maggiore: il mezzo ha infatti una doppia funzione, servendo sia per la ricognizione e la raccolta degli alimenti in eccesso invenduti nei supermercati, sia per la distribuzioni alle persone in difficoltà.

Foto: Facebook, Banco Alimentare del Lazio

Tanti i messaggi di solidarietà

"Siamo tristi, amareggiati e anche un po' preoccupati – è la comunicazione comparsa sulla pagina Facebook del centro – questa notte i ladri oltre ad aver messo a soqquadro il magazzino, causando diversi danni ai locali, hanno portato via derrate alimentari e il nostro furgoncino". Sono molteplici i messaggi di vicinanza all'associazione espressi nelle scorse ore, tra cui quello del presidente della Regione Francesco Rocca, che sempre sui social scrive: "Solidarietà mia personale e della Giunta del Lazio al Presidente del Banco Alimentare del Lazio di Aprilia, Giuliano Visconti: vandalizzare un presidio di aiuto e sostegno, rubando generi alimentari destinati ai più fragili, è un atto insensato, squallido e vile".