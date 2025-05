video suggerito

Furto in villa da 250mila euro, ladri scappano con il bottino: indaga la polizia Un gruppo di ladri è entrato nella villa di un noto imprenditore di Viterbo portando via beni per 250mila euro. Indaga la Polizia, i responsabili sono in fuga.

A cura di Natascia Grbic

Maxi furto nella notte tra sabato e domenica in una villa a Viterbo nel quartiere Ellera, già da tempo mirino dei ladri. Ignoti sono entrati nell'abitazione di un noto imprenditore della zona e hanno portato via beni per un valore che si aggirerebbe tra i 200 e i 250mila euro. I ladri sono riusciti ad agire indisturbati mentre la villa era vuota, e ad andarsene prima che i proprietari tornassero. Quando sono arrivati a casa, hanno visto che tutta l'abitazione era a soqquadro: hanno dato l'allarme, ma i ladri erano già lontani, e almeno per il momento non sono stati ancora individuati.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato e della Squadra Mobile, che indagano sul caso. Accertamenti sono stati fatti all'interno della villa, in modo da capire come i ladri abbiano fatto a entrare e se vi siano elementi utili per la loro identificazione. Chi è entrato in casa lo ha fatto con un colpo ben studiato, aspettando che i proprietari fossero fuori per poter agire con calma e senza disturbo. Non è escluso che i ladri stessero studiando la situazione da tempo, e che già nei giorni precedenti si siano recati sul posto per controllare vie d'ingresso e imparare tutto sugli spostamenti dei proprietari.

Non è chiaro cosa i ladri abbiano portato via, si sa solo che il bottino è ingente e si aggira intorno ai 250mila euro. La zona, secondo quanto emerso, sarebbe stata oggetto negli ultimi mesi di diversi furti, non si sa se a opera della stessa banda che ha agito sabato notte a casa dell'imprenditore. Ciò che gli investigatori sperano è che le telecamere di sorveglianza della zona possano aver ripreso qualche elemento utile alle indagini: ma se il colpo è stato ben studiato non è escluso che i ladri abbiano percorso strade alternative al riparo da occhi elettronici.