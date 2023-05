Furto ad un collezionista di orologi di lusso: ladri fuggono con un bottino di oltre 200mila euro Il colpo sicuro ad un collezionista di orologi di lusso: “Stavamo dormendo quando ci è sembrato di vedere delle ombre. Ci siamo svegliati e abbiamo trovato la casa a soqquadro”. Indagini di polizia e scientifica in corso.

A cura di Beatrice Tominic

Si sono introdotti in una villetta di Grottaperfetta la scorsa notte, approfittando del fatto che entrambi i proprietari di casa stessero dormendo: hanno derubato un'intera collezione di orologi di lusso e sono fuggiti con un bottino di oltre 200mila euro. È successo in via Pomarico, nel quadrante sud della capitale, dove i ladri, probabilmente un gruppo di specialisti, sono riusciti ad aprire la cassaforte e a svaligiarla degli orologi del collezionista. La polizia sta indagando sul caso: non si esclude che i ladri possano aver anche spruzzato dello spray narcotizzante per rendere il sonno più profondo.

La moglie stava dormendo sul divano dopo essersi addormentata guardando la televisione, lui era già nella camera da letto. Durante il loro sonno entrambi avrebbero intravisto delle ombre che si muovevano nella casa e che fuggivano dalla finestra, come riporta il Messaggero, ma hanno pensato che potesse trattarsi di un sogno. Quando si sono svegliati, invece, hanno compreso che si trattava della realtà. E hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine.

La ricostruzione del furto in villa

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, arrivati con i colleghi della Scientifica nell'abitazione non appena allertati, i ladri sarebbero entrati forzando una finestra. Una volta entrati avrebbero agito indisturbati, forse dopo aver utilizzato uno spray narcotizzante per rendere il sonno più pesante. Una volta svegli, marito e moglie hanno trovato la cassaforte aperti e vuota. La polizia, dopo un primo sopralluogo, si è messa alla ricerca dei fuggitivi che, però, non hanno lasciato traccia, scappando, forse, lungo la vicina via Ardeatina.

Gli agenti della Polizia Scientifica stanno continuando i loro rilievi nella villa con degli additivi per cercare di risalire alle impronte digitali, ma pare che i ladri abbiano indossato dei guanti di lattice. Nel frattempo sono al vaglio degli inquirenti anche le immagine registrati dagli impianti di videosorveglianza che si trovano nelle vicinanze, sia di sistemi pubblici che privati, per cercare di risalire a veicoli sospetti lungo la via. Consegnate dalla vittima del furto anche le foto degli orologi trafugati, con i numeri di serie.