Furto a Roma per la cantante dei Black Eyed Peas J. Rey Soul: “In questa città lascio la valigia, non il cuore”

Era appena atterrata a Roma quando, in aeroporto, le hanno rubato il bagaglio: disavventura per la voce del Black Eyed Peas, J. Rey Soul. “Non mi era mai successo”, ammette.

J Rey Soul, la cantante dei Black Eyed Peas.

Furto a Roma per J.Rey Soul, la cantante dei Black Eyes Peas, noto gruppo composto da will.i.am, apl.de.ap e Taboo che negli anni ha lanciato la carriera di Fergie e ha firmato alcuni dei più grandi successi dei primi anni Duemila. Una disavventura per l'artisti che, dopo tanta attesa, è finalmente riuscita a visitare Roma per la prima volta.

A rendere noto di quanto accaduto è stata la stessa cantante con un paio di post sui social network. "Sono sempre entusiasta di andare in Italia e non vedevo l'ora di visitare Roma per la prima volta, mi sento molto sfortunata – e poi suggerisce – Vi avviso: dovete essere davvero attenti".

Le rubano il bagaglio in aeroporto: la denuncia della cantante

La disavventura sarebbe avvenuta appena scesa dall'aereo su cui viaggiava. Il post pubblicato sui social, con una lunga carrellata di foto della cantante in Italia, mentre indossa la maglietta azzurra della nazionale e quando si trova ancora a bordo dell'aeroplano, è presto diventato virale. "Il mio bagaglio è stato rubato appena sono atterrata a Roma: ho visitato più di 100 luoghi quest'anno, ma non mi era mai successo da nessun'altra parte", sottolinea poi.

"Ho provato ancora a godermi il cibo, il vino, la storia, ma questa volta, borseggiatore 1, J. Rey 0 – scrive ancora – Not very amore".

Dove si trova la valigia di J. Rey Soul: la localizzazione

Fra le foto, infine, spunta una foto realizzata con le mappe e lancia un appello: "Scorri fino all'ultima diapositiva per vedere dove l'abbiamo tracciata ma non riusciamo ad arrivare!", dice ancora abbattuta, probabilmente nella speranza che qualcuno potesse aiutarla. La cantante, infatti, sarebbe riuscita a geolocalizzare il bagaglio che risulta essere all'interno d uno dei palazzi del Laurentino 38, nel quadrante sud della capitale. Ma a 24 ore di distanza nessuna novità.

Le reazioni degli utenti sotto al post

"E perché proprio lì?", commenta in malafede qualcuno. "Poteva succedere ovunque, mi dispiace per il tuo bagaglio", aggiunge un'altra fan ispanofona. Molti, a seguire, i commenti di scuse: "Sono di Roma e mi dispiace tanto che tu abbia avuto questa brutta esperienza, spero che tu voglia tornare e vivere la fantastica esperienza che la città può regalarti!", scrive un utente a cui fa eco un'altra. "Da italiana di Roma mi dispiace tanto per quello che ti è successo – dice prima di analizzare il problema – Abbiamo un grosso problema in Italia con borseggiatori e ladri, ma Roma è bellissima, spero tanto che ti piaccia".

Una speranza vana, visto che la cantante, 24 ore dopo, ha ammesso: "A Roma ci ho lasciato la mia valigia, non il mio cuore".