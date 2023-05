Furto a Casal Palocco: ladri entrano in casa, sequestrano 85enne e derubano la villetta È stato legato ad una sedia e sequestrato in casa propria per ore da due ladri che, prima di fuggire con il bottino di gioielli, hanno distrutto la villetta a Casal Palocco.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Ha lasciato inavvertitamente la porta di casa aperta: nella notte due persone hanno fatto irruzione nella sua abitazione, una villetta sviluppata su tre piani, lo hanno sequestrato e lo hanno derubato di tutti i suoi averi. È accaduto la notte scorsa a Casal Palocco, zona residenziale nel quadrante a sud ovest della capitale, tra il quartiere di Ostia e quello dell'Eur, ai danni di un uomo di 85 anni anni che vive nell'immobile da solo. Prima di darsi alla fuga, lo hanno derubato e distrutto la sua villetta.

Il furto a Casal Palocco

Potrebbe essere successo per una dimenticanza: dopo aver lasciato aperta la porta della propria abitazione, nel corso della notte, due persone si sono introdotte nella casa dell'85enne. I ladri lo hanno bloccato in camera e lo hanno legato ad una sedia, con i polsi avvolti in alcuni cavi elettrici: mentre uno è rimasto a sorvegliarlo e a minacciarlo, un altro ha passato in rassegna tutte le stanze, derubando l'anziano.

È stata propria la vittima a raccontare ai carabinieri, allertati non appena i ladri si sono dati alla fuga, quanto avvenuto. L'uomo ha spiegato di essersi dimenticato la porta aperta: i ladri sono entrati nel corso della notte e, dopo averlo sequestrato in casa propria per ore e avergli distrutto la villetta, sono scappati portando via con sé gioielli preziosi.

Le condizioni dell'85enne dopo il sequestro

Non appena fuggiti, l'anziano, ancora sotto choc, si è riuscito a liberare dai cavi e, come anticipato, ha immediatamente allertato il numero di emergenza unico nue 112. I militari in breve tempo hanno raggiunto la villetta e hanno raccolto una prima testimonianza da parte dell'uomo, poi lo hanno affidato alle cure mediche. Nel frattempo sono state aperte le indagini: i militari hanno già acquisito le immagini dalle telecamere di sorveglianza della zona e presto passeranno in rassegna le riprese.