Furti nelle case, trovato appartamento dove veniva nascosta la refurtiva: sei denunciati Sei persone sono state denunciate per ricettazione dopo che i carabinieri hanno fatto irruzione in un appartamento dove veniva stoccata la merce rubata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

La refurtiva trovata nell'appartamento

Sei persone sono state denunciate dai carabinieri con l'accusa di ricettazione. Si tratta di sei uomini provenienti da Cuba, Colombia, Cile e Argentina, tutti componenti della stessa banda sospettati di aver messo a segno negli ultimi mesi varie rapine a Roma e dintorni Per il momento l'accusa è solo di ricettazione, le indagini sono in corso per stabilire se siano stati loro stessi a entrare nelle abitazioni oggetto dei furti. Nella base logistica, scovata dai militari all'Infernetto, c'erano diversi oggetti proventi di furto, oltre a vari arnesi atti allo scasso, una pistola ad aria compressa priva del tappo rosso e più di seimila euro in contanti.

A trovare i sei uomini e sequestrare tutto quello che c'era nella base all'Infernetto, sono stati i Carabinieri della Stazione di Cecchina, insieme alle Aliquote Operative della Compagnia di Castel Gandolfo e della Compagnia di Ostia. Le indagini sono cominciate dopo tre furti in alcune abitazioni di Albano Laziale e Ardea, a opera presumibilmente delle stesse persone. Visionando le telecamere di sorveglianza presenti nella zona, i militari sono riusciti a risalire al tipo di auto usata per i furti, una Lancia Y presa a noleggio che è stata ritrovata in via Eugenio Donadoni, nella zona dell'Infernetto. All'interno dell'appartamento c'era non solo grandissima parte della refurtiva.

Nell'appartamento sono stati trovati, secondo la lista stilata dai carabinieri: "51 orologi di varie marche; 16 borse di note griffe; vari capi di abbigliamento di noti brand commerciali (alcuni dei quali ancora con etichetta); 2 play station 5; varie collane e gioie". L'auto presa a noleggio, la refurtiva, i soldi e la pistola senza tappo rosso sono state sequestrate, mentre accertamenti sono in corso sulla refurtiva, che sarà poi restituita ai proprietari.