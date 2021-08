Furti e rapine a Roma, 28 denunciati a Termini e piazza Vittorio Emanuele II Blitz delle forze dell’ordine in centro a Roma contro furti, rapine ed estorsioni, passate al setaccio le zone della Stazione ferroviaria Termini e di piazza Vittorio Emanuele II. Sono 3369 le persone identificate, di queste, 28 sono state denunciate. Mentre 505 veicoli sono stati controllati con 154 contestazioni. In piazza Mancini arrestato un peruviano.

A cura di Pierluigi Frattasi

Blitz delle forze dell'ordine in centro a Roma contro furti, rapine ed estorsioni, passate al setaccio le zone della Stazione ferroviaria Termini e di piazza Vittorio Emanuele II. Sono 3369 le persone identificate nel corso dei controlli condotti da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale Roma Capitale. Di queste, 28 sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria. Anche per la settimana appena trascorsa, infatti, sono stati predisposti appositi servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, previsti con ordinanza del Questore, nelle aree della Stazione Roma Termini e di piazza Vittorio Emanuele II, così come stabilito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, al fine di frenare i fenomeni della microcriminalità e dei reati predatori.

Raffica di multe: elevati 154 verbali

Sono stati controllati 505 veicoli con 154 contestazioni al codice della strada. Anche gli esercizi commerciali e di vicinato sono stati sottoposti a verifiche: 95 sono state le attività controllate con 32 sanzioni amministrative contestate. L’ attività di prevenzione e controllo nell’area della Stazione Roma Termini e di piazza Vittorio Emanuele II, proseguirà in maniera sistematica anche nelle prossime settimane.

In piazza Mancini arrestato un peruviano

Il potenziamento dei controlli disposti dal Questore di Roma a piazza Mancini, nelle aree limitrofe e adiacenti la stessa zona, ha portato già nella serata di ieri all'arresto di un cittadino peruviano. Nel corso dei servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati effettuato nella serata di ieri dai poliziotti del commissariato Villa Glori, diretto da Anna Galdieri, gli agenti hanno proceduto al controllo di A.G.J.H., cittadino peruviano.

Hanno così scoperto a suo carico, nel corso della accurata procedura di identificazione, un mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità peruviane per omissione di assistenza familiare. Il 32enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. La serrata attività di prevenzione e controllo a piazza Mancini proseguirà in maniera sistematica anche nei giorni a seguire per accrescere la sicurezza della zona importante punto di riferimento per i cittadini del quartiere.