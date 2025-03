video suggerito

Furti da mille euro a volta nei supermercati, arrestata banda composta da donne: cinque in carcere Sette donne e un uomo sono stati arrestati questa mattina dalla Polizia di Cassino con l'accusa di aver messo a segno una serie di furti in negozi e supermercati della zona.

A cura di Natascia Grbic

Otto persone sono state arrestate questa mattina dagli agenti della Polizia di Stato con l'accusa di far parte di una banda specializzata in furti all'interno di negozi e supermercati. Si tratta di sette donne e un uomo, tutti di etnia sinti, che avrebbero messo a segno una serie di furti nella zona di Cassino, soprattutto tra Piedimonte San Germano e Castrocielo, ma anche in Molise e nella zona di Latina. A essere colpiti maggiormente, Lidl, In's, 50 Centesimi. In cinque sono state portate in carcere, mentre per le altre persone è scattato il divieto di dimora in qualsiasi comune del Lazio.

Secondo quanto emerso dalle indagini, la banda portava via dai supermercati alimenti, prodotti per la pulizia della casa, profumi e vestiti. Il modus operandi era molto semplice: quando una delle donne usciva dal negozio e suonava l'antitaccheggio, una complice interveniva per distrarre i commessi, facendo uscire chi aveva la refurtiva da una delle uscite di sicurezza. A quel punto chi aveva con sé gli oggetti spariva e faceva perdere le proprie tracce. I colpi valevano anche mille euro a volta: una perdita ingente per i negozi, i cui titolari hanno sporto denuncia alla polizia raccontando quel che era successo. Date le numerose segnalazioni, si è capito che non si trattava di episodi isolati, ma di uno schema preciso e collaudato messo in campo diverse volte.

Data l'ondata di furti nei negozi di Cassino, gli agenti di Polizia hanno avviato le indagini. Soprattutto dalla visione delle telecamere di sorveglianza sono riusciti a identificare le componenti della banda, che questa mattina sono state raggiunte nelle loro abitazioni e arrestate. Durante le perquisizioni sono state rinvenute anche delle dosi di cocaina, tutte sequestrate.