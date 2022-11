Furti a Roma, da Prati all’Eur ecco i quartieri più colpiti: come agiscono i ladri d’appartamento Sono bande quasi ‘invisibili’, che agiscono velocemente e con metodi ben collaudati. Da Prati all’Eur ecco i quartieri più colpiti dai ladri d’appartamento.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Dal Nomentano- Salario all'Eur, passando per Prati, Monteverde, Appio-San Giovanni, Marconi e Centocelle. Sono queste le zone di Roma maggiormente visitate dai ladri d'appartamento negli ultimi anni. A ricostruirlo Il Messaggero, in base all'operazione Locusta dei carabinieiri del Nucleo Investigativo delle Compagnie di Frascati e Parioli sul territorio della Capitale. I militari hanno studiato i modi di agire dei malviventi nei centinaia di colpi messi a segno nelle abitazioni romane. A Marconi per esempio, in un condominio di via Pession ci sono stati venti furti tra tentati e messi a segno. Una media che a Roma si aggira intorno ai due al giorno nell'ultimo anno.

Chi sono i ladri d'appartamento

I carabinieri hanno constatato che i ladri d'appartamento sono persone che fanno parte di bande. Si procurano documenti falsi e nomi in codice, agiscono in maniera veloce, sono preparati a ciò che fanno. Durante i furti sono in grado di aprire porte blindate in pochi secondi e a non lasciare impronte digitali su ciò che toccano, senza praticamente far rimanere traccia del loro passaggio nelle case.

Come agiscono

I ladri utilizzano strumenti che possono essere sia di base, come i semplici arnesi da scasso, che più sofisticati. Le inchieste dei carabinieri hanno individuato "l'esistenza di un'unica matrice criminale nota come Thieves in law, ossia ladri in legge". Un'associazione ben consolidata sia sulla Capitale che sull'intero territorio italiano. Quando vengono arrestati in flagranza dopo il processo per direttissima si spostavano in altre città europee e vengono sostituite da altre persone provenienti dai Paesi dell'Europa dell'Est, specialmente dalla Georgia. Parte del bottino viene poi nascosto all'interno di conferzioni in un punto di raccolta al centro di Roma, per essere spedito nei Paesi d'origine.