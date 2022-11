Furiosa rissa in strada a Passoscuro con accetta e cocci di bottiglia: arrestati tre ragazzi I carabinieri della compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un 34enne per tentato omicidio e altri due ragazzi per lesioni dolose aggravate, minacce aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

A cura di Enrico Tata

Questa la scena che si è presentata agli occhi dei carabinieri nella tarda mattinata di domenica 23 ottobre a Passoscuro, litorale a Nord di Roma: armati di una bottiglia di vetro due ragazzi, 28 e 31 anni, colpiscono con violenza un 34enne. I militari intervengono e la vittima riesce a divincolarsi dalla presa degli aggressori. Sale a bordo dell'automobile e investe uno dei due. Poi scende dall'auto e tenta di colpire con un'accetta il ragazzo investito, che era già a terra dolorante.

I tre ragazzi sono stati arrestati

Non senza difficoltà i militari della compagnia di Civitavecchia hanno arrestato il 34enne (residente a Passoscuro) per tentato omicidio e gli altri due (residenti a Roma) per lesioni dolose aggravate, minacce aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Attualmente si trovano nel carcere di Civitavecchia e il loro arresto è stato convalidato. Stando a quanto riporta il quotidiano locale Canale Dieci, la rissa è avvenuta in via Selargius e davanti a diversi passanti terrorizzati.

Indagini in corso sull'aggressione

Per il momento il movente della violenta rissa è sconosciuto. Stando a quanto ricostruito, i due ragazzi romani avrebbero dato appuntamento in via Selargius al giovane di Passoscuro. Quest'ultimo si sarebbe presentato all'appuntamento armato di accetta. Evidentemente, quindi, non era un appuntamento amichevole e, secondo le prime ipotesi formulate dagli investigatori, dietro all'aggressione potrebbero esserci motivazioni legate al mondo della droga e dello spaccio di stupefacenti. Infine, a confermare queste piste, c'è il fatto che tutti e tre gli arrestati hanno precedenti penali.