Furibonda lite a Lavinio: gli stacca un dito a morsi e lo ingoia, poi accoltella un altro Un cittadino pakistano di 40 anni è stato arrestato dalla polizia e dovrà rispondere delle accuse di tentato omicidio e lesioni. Ha accoltellato un rivale alla schiena e a un altro uomo ha staccato la falange con un morso e poi l’ha ingoiata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Una furibonda lite a Lavinio, litorale romano. Prima un uomo ha staccato la falange di un rivale a morsi e poi l'ha ingoiata. Non soddisfatto, ha anche accoltellato un uomo alle spalle. Un cittadino pakistano di 40 anni è stato arrestato dalla polizia e dovrà rispondere delle accuse di tentato omicidio e lesioni.

Stando a quanto si apprende, le vittime sono un altro uomo di nazionalità pakistana, un 47enne, e un cittadino indiano di 50 anni. Al primo il 40enne ha staccato la falange e al secondo ha sferrato tre coltellate alla schiena.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'episodio è avvenuto lungo via di Valle Schioia a Lavinio al termine di una lite tra i tre uomini, scoppiata per motivi ancora da accertare. Il responsabile delle violenze è stato rintracciato dagli agenti in una strada non distante dal luogo dell'aggressione con gli abiti sporchi di sangue. Probabilmente, però, si era già disfatto del coltello. In ogni caso è stato arrestato per tentato omicidio e lesioni.

Quanto alle due vittime, l'indiano è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Anzio e l'altro è stato portato d'urgenza al pronto soccorso. Il priimo non sarebbe in pericolo di vita, dato che la lama del coltello non avrebbe toccato organi vitali. L'altro ferito ha raccontato, come anticipato, che l'aggressore gli aveva staccato la falange con un morso e poi l'aveva ingoiata.