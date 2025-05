video suggerito

Furgone tampona una Smart in via Carpineta: Roberta Centi morta dopo tre giorni di agonia Roberta Centi è morta nella giornata di oggi all'ospedale San Camillo di Roma dopo che sabato la sua auto è stata tamponata da un furgone. Il conducente è stato denunciato per omicidio stradale.

A cura di Natascia Grbic

Ancora un incidente mortale sulle strade del Lazio. Una donna di 63 anni, Roberta Centi, è morta a causa di un sinistro avvenuto nel pomeriggio di sabato in via Carpineta a Segni, piccolo comune a cinquanta chilometri da Roma. La donna, che stava percorrendo la strada a bordo della sua Smart, è stata tamponata da un uomo alla guida di un furgone che procedeva nel suo stesso senso di marcia. Le sue condizioni sono apparse immediatamente disperate ai soccorritori sanitari del 118 accorsi sul posto: gli operatori hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza, che l'ha trasportata d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma. Purtroppo però, non c'è stato nulla da fare: le lesioni riportate nello schianto erano troppo gravi, e Centi è morta oggi dopo aver lottato per quasi tre giorni.

Sull'incidente indagano i carabinieri di Gavignano e Segni. Secondo una prima ricostruzione, la donna a bordo della sua Smart stava procedendo su via Capirneta quando è stata tamponata violentemente da un 50enne alla guida del furgone. Subito sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito, l'uomo è risultato negativo. Denunciato alla procura della Repubblica, dovrà rispondere di omicidio stradale.

È cordoglio a Segni per la morte di Roberta Centi, ricordata da tutti come una donna gentile e affabile. Una tragedia che ha sconvolto la comunità, gli amici e la famiglia della donna, che percorreva quella strada praticamente tutti i giorni. La 63enne conosceva molto bene via Carpineta, e non era molto lontana da casa al momento dell'incidente. Da capire come mai l'uomo abbia tamponato la vettura della donna: se per un malore, un colpo di sonno o una distrazione che è stata fatale.