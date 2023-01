Furgone si schianta contro un negozio di prodotti per la casa al Quadraro Il fatto è avvenuto all’altezza del civico 122 intorno alle 14 di oggi, lunedì 9 gennaio 2023. L’incidente ha coinvolto due veicoli. Feriti entrambi i conducenti.

A cura di Enrico Tata

Foto Welcome to Favelas

Incidente stradale in viale Spartaco in zona Quadraro a Roma. Stando a quanto si apprende, un furgone è andato a sbattere contro una Bmw e poi è andato a schiantarsi contro un negozio. Sul posto sono intervenuti gli agenti del VII gruppo Tuscolano della polizia locale di Roma Capitale. Il fatto è avvenuto all'altezza del civico 122 intorno alle 14 di oggi, lunedì 9 gennaio 2023. I conducenti di entrambi i veicoli sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai sanitari del 118, che in seguito li hanno accompagnati al pronto soccorso in codice arancione. Non sono in pericolo di vita, ma le loro condizioni sono gravi. I vigili stanno ancora cercando di accertare la dinamica dell'accaduto e di attribuire eventuali responsabilità.

La fotografia è stata pubblicata sulla pagina Instagram ‘Welcome to Favelas'.